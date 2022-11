CaixaBank/ @EP

CaixaBank ha estat premiada com a 'Entitat de Banca Privada amb Millor Evolució a Europa 2022' ( Best Performing Private Bank in Europe 2022 ) als Global Private Banking Awards que atorguen les revistes britàniques The Banker i PWM , del Grup Financial Times.

Aquest nou guardó ha estat creat per la revista utilitzant un algorisme que té en compte múltiples indicadors quantitatius, com ara beneficis, rendibilitat, fluxos d'actius i ràtios sectorials, com ara el nombre de clients per gestor, entre molts d'altres. Com a resultat de l‟anàlisi d‟aquestes variables, CaixaBank Banca Privada ha obtingut el premi per millor comportament l‟any.

Aquest premi és un reconeixement a l'excel·lència del model de negoci de banca privada, centrat en la qualitat de servei, el creixement constant i l'ús de les noves tecnologies per poder oferir la millor experiència de client.

“El model de negoci de CaixaBank Banca Privada que hem anat creant al llarg d'aquests darrers anys és una història d'èxit, que es consolida exercici rere exercici amb la creació de nous models de servei i productes especialitzats per tenir una proposta de valor innovadora basada en l´alineació d´interessos amb el client. Tot això, amb l'objectiu d'avançar-se a la transformació de la indústria de Banca Privada els propers anys”, afirma Víctor Allende, director de Pensar al Futur i Banca Privada de CaixaBank.



Després de la fusió amb Bankia , CaixaBank Banca Privada ha reforçat el lideratge, amb un volum d'actius sota gestió de 114.860 milions d'euros al tancament del primer semestre d'aquest any, impulsat per la seva aposta en l'especialització i la creació de nous productes i serveis disponibles per als clients.

El 2022, CaixaBank Banca Privada ha llançat 'Independent Advisory' , un servei dirigit a clients amb entre un i quatre milions d'euros de patrimoni potencial, amb una completa oferta de productes i serveis, i cobrament de tarifa d'assessorament explícita, fet que suposa una total transparència per a l'inversor, i que compta amb gestors especialitzats als Centres de Banca Privada.

Aquest servei s'ha creat després de l'èxit de CaixaBank Wealth , llançat fa quatre anys per a clients amb alts patrimonis i que compta amb una marca i estructura organitzativa separada, formada per 13 centres i un equip especialitzat dedicat únicament a aquest segment, en què cada gestor atén una cartera màxima de 35 clients.

Com a resultat, l'entitat compta amb 17.500 milions d'euros gestionats en assessorament independent al tancament del juny del 2022, fet que suposa un increment del 62% respecte als 10.800 milions d'euros registrats el 2020.

MÚLTIPLES RECONEIXEMENTS INTERNACIONALS

Els Global Private Banking Awards , que celebren aquest any la seva 14a edició, s'han consolidat com a premis de referència al sector de la banca privada i la gestió de patrimonis. El jurat, conformat per un panell independent d'experts del sector, analitzen la informació quantitativa i qualitativa disponible per premiar cada any l'excel·lència al sector. Els premis es van lliurar ahir a la nit a Londres en un esdeveniment que va reunir destacats executius de la indústria.

El premi 'Entitat de Banca Privada amb Millor Evolució a Europa 2022' de les revistes PWM/The Banker se suma a altres reconeixements internacionals que ha rebut CaixaBank Banca Privada durant l'any. En aquest sentit, PWM ha premiat CaixaBank Banca Privada com a 'Millor Entitat de Banca Privada en Anàlisi de Big Data i en Intel·ligència Artificial' i 'Millor Entitat de Banca Privada en Comunicació i Màrqueting Digital'.

A més, la revista nord-americana Global Finance li ha concedit el premi a l''Entitat de Banca Privada més Innovadora a Europa Occidental 2022' i la consultora nord-americana Aite-Novarica el reconeixement a la 'Millor Entitat de Banca Privada en Prospecció i Planificació Comercial al Món 2022' als seus premis Digital Wealth Management Impact Awards .