Premis als millors projectes a la Col·laboració Empresarial 2021-2022

El Congrés Nacional de Clústers ha premiat els clústers d'automoció ACAN (Navarra), AEI La Rioja (La Rioja), AVIA (València), CAAR (Aragó), CEAGA (Galícia), CIAC (Catalunya), FACYL (Castella i Lleó) ) i GIRA (Cantàbria) amb el Premi al Millor Projecte Col·laboratiu Intercluster 2022 pel Fòrum d'Excel·lència 4.0.

Aquest projecte s'ha desenvolupat al llarg del 2021 i el 2022 amb una sèrie de sessions en què clústers i empreses del sector han compartit projectes d'excel·lència per al traspàs de coneixement dins de l'automoció. L'èxit i la valoració de les sessions en línia va ser tan positiu que avui dia se segueixen celebrant aquestes sessions, superant les 8 previstes a l'inici del projecte. De fet, ja s'han celebrat 12 sessions i se n'estan preparant 4 més.

A més, del Fòrum d'Excel·lència 4.0 ha nascut un altre projecte, ECOMOB: Connecting Mobility Ecosystem , una plataforma d'innovació per compartir coneixement entre clústers i empreses. Aquesta plataforma ha rebut, de forma recent, una subvenció de gairebé 200.000 euros provinent dels ajuts AEI (Agrupació Empresarial Innovadora) del Ministeri d'Indústria i que a la convocatòria de juliol tenia una dotació extraordinària de 48 milions d'euros gràcies als fons Next Generation.

El Congrés Nacional de Clústers s'ha celebrat a València dins del 5è Congrés Indústria Connectada que ha comptat amb la presència de la Ministra d'Indústria, Reyes Maroto, on s'han celebrat diferents taules rodones i on també s'han donat els Premis Nacionals dIndústria.

CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA (CIAC)

Creat a l'abril del 2013 com una plataforma de cohesió i cooperació entre les empreses d'automoció catalanes i amb un nucli constituent format per les empreses SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA.

És una associació sense ànim de lucre, oberta a les empreses vinculades al sector de l'automoció, que tingui activitat de R+D+I i tinguin seu a Catalunya. El CIAC no té dotació econòmica pública i es finança amb les aportacions de les empreses associades.

Gairebé 200 empreses formen part del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya amb una facturació total superior als 20.000 milions d'euros i que donen feina a més de 40.000 treballadors. L'objectiu és reforçar la competitivitat de la indústria de l'automòbil i mantenir-lo com un dels principals motors de l'economia catalana.

Entre les activitats principals del CIAC hi ha la posada en marxa de projectes que abastin totes les línies que necessita la indústria. Des de la implementació de noves tecnologies com ara la realitat virtual, el blockchain o el Big Data, fins a la compartició d'experiències entre els socis per millorar la gestió empresarial. Fins avui s'han desenvolupat 498 projectes.