La vaga de tripulants de cabina de l'aerolínia Vueling continua dempeus tots els divendres, diumenges i dilluns entre novembre i el 31 de gener de 2023, inclosos els dies 6, 8, 24 i 31 de desembre; i 5 de gener. En un comunicat, Stavla ha informat que "l'objectiu de la vaga és aconseguir una actualització salarial del 13,4% per a l'any 2022", una pujada amb què el sindicat vol "adequar les taules salarials del conveni col·lectiu a l'actual nivell de vida ".



En un altre comunicat, Vueling va assegurar que les peticions de Stavla a la taula de negociació del conveni col·lectiu "arriben fins a increments salarials del 33% fins al 2025" i va afegir que la pujada salarial reclamada per aquest sindicat s'afegiria a l'augment del 6,5% acordat per l'empresa i CCOO a l'agost, sense l'acord de Stavla , que és majoritari. Catalunyapress ha pogut saber que Vueling manté un pols i incomplint acords amb grans companyies de l' Ibex 35.

CatalunyaPress ha parlat amb Guadalupe Romero, cap de secció sindical Stavla a Vueling sobre la vaga de tripulants de cabina:



-¿Per què s'ha pres la decisió de convocar la vaga de tripulants de cabina de Vueling?



S'ha pres la decisió perquè tenim un conveni col·lectiu caducat del 2019. Ens ha costat molt tornar a reprendre les negociacions. Es van produir a l'abril d'aquest mateix any i des del primer moment vam explicar a l'empresa que amb l'encariment del nivell de vida els sous havien quedat totalment desfasats i calia prendre una mesura urgent per pal·liar la situació dels tripulants.



-¿Què és el que reclama Stavla?



Tenim uns sous bases molt baixos i tot depèn de la quantitat de vols que es facin. Encara volant els màxims de vols possibles ens costa molt arribar a final de mes. Per aquest motiu, reivindiquem un augment de salari que sigui d'acord amb l'encariment de vida dels darrers anys. Necessitem compensar la pèrdua de poder adquisitiu que hem tingut.



-Des del moment que es va comunicar a l'empresa la intenció de convocar la vaga, quina ha estat l'actitud de l'empresa davant d'aquesta decisió?



L'actitud de l'empresa fins ara ha estat no mostrar cap postura d'acostament i no ha tingut intenció de buscar un punt de trobada. Nosaltres des del primer moment hem intentat estendre ponts amb l'empresa explicant la nostra situació i comentant-los que era una necessitat que havíem d'abordar primer. L'empresa després de la convocatòria de vaga s'ha mantingut a la mateixa tessitura. Estan molt tancats a negociar i esperem que canviïn aquesta postura. Volem arribar a un punt de trobada però l'empresa es nega a negociar.



-En els últims mesos, s'estan produint una escalada de vagues al sector aeri, Confieu en què hi hagi acords i que puguin anar a menys?



Realment això és el que pretenem. Sortir d'aquesta situació cercant un punt de trobada. El que passa és que durant tot aquest any hi ha molta gent del nostre col·lectiu, han fet manifestacions perquè és un sector on s'ha produït una minva important del nostre poder adquisitiu, sobretot a les low cost. A més, cada cop es vola més i és difícil conciliar la nostra vida personal amb la laboral. Aleshores, crec que caldria posar el focus en aquest col·lectiu que realment ho estan passant molt malament. No és un cas aïllat el de Vueling .



-¿Quins passos seguirà Stavla si l'empresa es manté ferma a la seva postura?



Nosaltres estem sempre oberts a parlar i negociar amb l'empresa. Evidentment, si la seva posició no es mou, se sospesaria prendre una mesura més contundent com una vaga indefinida. Tot i que repeteixo que la nostra intenció és parlar i negociar amb l'empresa.



-¿Quina postura manté Stavla després que CCOO no hagi secundat la vaga?



Com a sindicat ells tenen els seus propis estatuts i interessos. Stavla és un sindicat independent i assembleari que ratifiquem tot amb els assemblearis i aquesta vaga no s'ha produït de la nit al dia. S'han fet moltes consultes dins del col·lectiu i la decisió d'anar a la vaga va ser votada pels nostres companys i va sortir pràcticament el 99% del suport. Nosaltres som un sindicat que creiem que som el nexe i, a més, som treballadors de Vueling i, per això, entenem que calia prendre aquesta mesura perquè l'empresa s'adoni que la necessitat és real. El nostre desig és que puguem portar els passatgers a casa durant aquest Nadal.