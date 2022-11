El sector TIC amenaça amb vaga per al desembre si no veu un canvi d'actitud "notable" a la patronal. | @ep

El sector TIC tornarà a mobilitzar-se els propers 17 i 18 de novembre a Madrid i Barcelona per demanar un conveni de consultoria més just, i de no veure un canvi d'actitud " notable " a la patronal, continuarà les mobilitzacions i no es descarta una vaga per a principis de desembre, segons ha assenyalat CCOO en un comunicat.

Les concentracions se centraran en dos esdeveniments tecnològics del sector, l' Smart Energy Congress a Ifema-Madrid i el WomanLiderTIC a Barcelona .

Així, la primera mobilització tindrà lloc el 17 de novembre a les 11.00 hores a l' Avinguda Partenon de Madrid , i l' endemà serà a les 10.00 hores , a les portes del WomanLiderTIC, a la seu de Barcelona Activa al carrer de la Llacuna .

Les concentracions estaran complementades amb una campanya de cibermobilitzacions i animen tot aquell que vulgui sumar-se a acudir a les protestes i ajudar a difondre'l a les seves xarxes.

El sindicat CCOO ha assenyalat que "la fuga de professionals tecnològics a la recerca d'una vida millor no para, amb més de 100.000 llocs perduts des del 2008 ", i que la patronal vol justificar-ho com una manca de vocació TIC a les aules, demanant que es potenciï la formació en aquest àmbit, “quan tothom sap que la realitat és una altra”.

" Espanya es dessagna tecnològicament a poc a poc, perdent el seu talent per l'avarícia de les grans consultores els qui, mentre presenten resultats econòmics rècord, any rere any, no estan disposades a repercutir part d'aquests ingents beneficis a les veritables responsables dels mateixos, les seves plantilles", ha incidit.