Josep Sánchez Llibre: "Amb el Corredor Mediterrani cal passar de les declaracions als fets"

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha participat avui a l'acte Vull Corredor per tal de reivindicar el Corredor Mediterrani de la mà d'empresaris i representants de Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia. Sánchez Llibre ha exigit " passar de les declaracions als fets" a fi de tirar endavant les obres projectades. El president de Foment ha recordat que aquesta reivindicació, que té més de quinze anys, respon a les necessitats de “ quatre comunitats autònomes, el 44% del PIB espanyol i el 50% de les exportacions espanyoles”.

Amb el Corredor Mediterrani, d'acord amb el que significa econòmicament, " sorprèn que tot i tenir un retorn significatiu econòmic i social, hàgim de reivindicar any rere any la seva posada en marxa, però ho seguim fent i ho seguirem reivindicant" , ha exposat el líder patronal.

Cal tenir en compte que el Corredor Mediterrani permet cosir per la part sud les diferents línies ferroviàries entre el nord i el sud, passant per nodes logístics de primera magnitud com són a Espanya els ports d'Algesires, València, Tarragona o Barcelona. I això garanteix una mobilitat més sostenible dins dels objectius del 2030, atenent que a Espanya el transport de mercaderies per ferrocarril té una quota testimonial (sobre el 4%).

Per tant, podem fer un pol logístic i industrial de primera magnitud a casa nostra que requereix " inexcusablement d'una aposta pel transport de mercaderies" de mitjà i llarg radi augmentat el paper del ferrocarril ha remarcat el president de Foment.

Veient les actualitzacions d'execució dels diferents trams de la infraestructura, s'assenyala un nivell d'execució baix o, que afecta les potencialitats de creixement del conjunt econòmic espanyol, i especialment en aquells territoris que es caracteritzen per la importància del comerç exterior.

Tot i que el Corredor Mediterrani s'estructura amb un tercer fil , aquesta ha de ser una opció provisional per passar temporalment a una opció d'amplada internacional de manera gradual, com es demana al projecte de corredor sol·licitat avui dia. No només cal fer el corredor, sinó que ha de tenir les característiques operacionals per al seu èxit.