Martínez La Cambra monitoritza l'evolució del Kit DIgital a tot el país/ @CatPress



CatalunyaPress ha tornat a entrevistar el director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra que segueix explicant per tota la geografia el programa Kit Digital , que intenta arribar a 800.000 pimes de tot Espanya.

--¿Com han anat fins ara les tres convocatòries que s'han fet del Kit Digital?

--Quant a la primera convocatòria s'han unit el 50% de les empreses. A la segona convocatòria en què encara queden dos mesos ja s'han rebut 64.000 peticions. A la tercera ja hem superat les 60.000 peticions d'empreses.

--¿Què demanen més les empreses a l'hora de digitalitzar-se?

--Aquesta setmana arribarem pràcticament a les 45.000 subvencions lliurades. El 17% volen fer la seva pàgina web i presència a Internet. Gestió de processos un 16%. Gestió de xarxes socials a prop d'un 15%. Això és el que més demanen. que se'ls ajudi en el disseny intel·ligent i anàlisi analítica, un 11%.

-- Per comunitats, on s'estan tramitant més sol·licituds?

-- Totes les comunitats, totes estan per sobre del 50%. Està molt repartit el Kit Digital perquè totes les comunitats han superat el 50% també al primer segment, que és el que fa més mesos, i en alguns casos ha superat fins al 75% fins i tot. Concretament a Castella, Astúries i Aragó.

Catalunya presskitdigital

--Pel que fa a l'objectiu inicial quan vau iniciar el plantejament de Kit Digital. Quin percentatge de compliment es dóna?

--Hem superat les expectatives. No pensem que en tan poc temps tantes empreses demanessin l'ajuda, però és veritat que és un programa que pot arribar a les 800.000 sol·licituds entre el 2023 i el 2024. Tenim dos anys per atorgar els fons. Però és veritat que anem a un ritme que no ens imaginàvem que aniríem, tan ràpid. I jo destacaria la forta capil·laritat i la resposta que estem tenint per part de les empreses.

--¿Quins comentaris rebeu sobre el Kit Digital?.

--Les impressions que m'arriben, és com és de fàcil demanar-ho. Això ho valoren molt positivament les empreses. I el fet que dins del catàleg de solucions que tenim, alguna en té necessitat en una o moltes. Per tant, el catàleg de solucions que hem dissenyat és molt transversal i es valora molt positivament.

--¿Hi haurà una 4a convocatòria per acollir els més endarrerits?

--Les convocatòries són ampliables en termini i imports. Cada convocatòria sol tenir 500 milions d'euros de fons i la primera s'allargarà fins al març del 2023, perquè està oberta, la segona fins al setembre del 2023 també i la tercera fins a finals del 2023. Són terminis força amplis. Però també és cert que l'objectiu és arribar a moltíssimes empreses del país.



--¿Què ha après l'Administració pública a la convocatòria d'aquestes ajudes?

--Hem hagut de reinventar la manera d'actuar de l'administració per poder tramitar els ajuts. Moltes vegades hem hagut d'usar nova tecnologia, com a intel·ligència artificial, robotització, etcètera. Per tant, és un sistema molt nou en una administració.

--Per tant, ¿es podria dir que la la mateixa administració també s'ha digitalitzada alhora que les empreses?

--Hem hagut d'usar tecnologies habilitadores, robotització, intel·ligència artificial i big data per poder fer possible aquesta tramitació massiva de sol·licituds.

-- Has parlat d?una inversió per cada convocatòria de 500 milions d?euros. Quin impacte preveieu en l'economia gràcies al Kit Digital?

-- L'impacte d'ocupació és importantíssim. Generarà entre 50 i 60.000 llocs de treball en el sector digital. Això pot fer créixer les nostres pimes i anar molt més enllà del seu mercat local. Un altre impacte és que millorarà la competitivitat de les pimes. Tindrà un efecte expansiu perquè a la digitalització quan comences no pots parar.

No goso donar una estimació dels números de mercat. A veure l'efecte arrossegament que té tot això. El que sí que és cert és que el sector digital a aquest país representa un 23% del PIB.