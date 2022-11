José Bogas, conseller delegat d'Endesa (dreta) i Luca Passa, director general economicofinancer. Foto: Endesa

Endesa ha presentat aquest 23 de novembre a la comunitat inversora l'actualització del seu pla estratègic per al període 2023-2025, que aprofundeix el camí de la descarbonització del mix de generació de la companyia alhora que focalitza la seva oferta als clients domèstics i empresarials als serveis de valor afegit i al subministrament d'electricitat a partir de fonts no emissores.

En total, la inversió contemplada en la nova estratègia per a la Península Ibèrica creix un 15% respecte al pla 2022-2024, fins a 8.600 milions, gràcies en gran mesura a l'accelerada en promoció de parcs solars i eòlics que absorbeix 4.300 milions, un 39 % més que en el pla previ.

José Bogas, conseller delegat d'Endesa, ha assenyalat els inversors durant la presentació del pla: “En l'actual context de mercat, l'acceleració de l'electrificació dels consums energètics a partir de fonts netes es revela com la via per assolir un sistema energètic fiable a tot Europa, que redueixi la volatilitat dels preus i contribueixi a la recuperació econòmica. Els governs estan buscant vies per assegurar preus assequibles, seguretat de subministrament i sostenibilitat ambiental. Des d'Endesa, ens volem recolzar en les fortaleses del nostre model d'empresa verticalment integrada per cobrir una proporció cada vegada més gran dels contractes a preu fix amb els nostres clients amb la nostra creixent producció lliure d'emissions. Això ens permetrà reduir el nostre perfil de risc i garantir preus competitius a famílies, empreses i administracions”.

La inversió prevista per al desenvolupament de potència renovable absorbeix la meitat de la inversió total del trienni i permetrà sumar 4.400 MW de potència solar (3.000 MW) i eòlica (1.400MW) per assolir un volum de potència sense emissions de 13.900 MW el 2025 ( aquesta xifra inclou 241 MW de BESS i H2), un 51% més que al final del 2022. Amb això, el 91% de la producció elèctrica a la Península Ibèrica serà lliure d'emissions, des del 72% previst a tancament del present any . Endesa accelera així el camí cap a les zero emissions netes, sense ús de tecnologies d'emmagatzematge de carboni, fixada per al 2040 per al conjunt de la companyia.

Aquest creixement en renovables se sustenta en una cartera de projectes de les més àmplies i diversificades del sector, amb uns 85 GW, dels quals 14 GW estan en un estat de tramitació administrativa madura i una mica més de 1.000MW ja estan en execució. El 58% de la cartera és solar, el 16% eòlica i un 20% més correspon a projectes d'emmagatzematge amb bateries. El pla 2023-2025 inclou 200MW d'aquest tipus d'emmagatzematge, tecnologia que s'incorpora com a novetat pel que fa al pla anterior associada als dos grans projectes de transició justa guanyats aquest any a Pego (Portugal) i Andorra (Aragó).

ESFORÇ EN LA CREACIÓ D'UN MIX ENERGÈTIC NET

Aquest esforç creixent en la creació d'un mix energètic net és la palanca sobre la qual Endesa es recolzarà per, juntament amb una inversió prevista de 900 milions fins al 2025 destinada als clients, poder oferir preus assequibles i serveis de valor. La cartera de contractes al mercat lliure s'incrementarà en un 6%, fins als 7,3 milions al tancament del període, cosa que ajudarà que el volum total de vendes liberalitzades d'electricitat a preu fix creixi un 2%, fins a 51 TWh ( terawatis hora). Endesa ha mantingut el 2022 preus raonables als seus clients amb contractes a preu fix, molt per sota de les cotitzacions espot del mercat elèctric. Al llarg del Pla, es preveu seguir amb aquesta política de preus per als nostres clients a preu fix i que el 2025 siguin fins i tot un 10% inferiors respecte al 2022. Amb això, es vol millorar la base de clients que aposten per avançar en el seu electrificació. Per la seva banda, el volum de punts de recàrrega públics i privats es multiplicarà per cinc respecte del tancament del 2022, fins a 66.000.

L'altre gran capítol d'inversions del nou pla, juntament amb les renovables, és el de les destinades a la xarxa de distribució. Se situen en 2.600 milions, lleugerament per sota del període 2022-2024 per adaptar-se a un context de més incertesa regulatòria. Aquest volum inversor es distribueix en tres eixos: la digitalització, que suposa el 42%; l'adaptació de la xarxa a les noves necessitats dels clients, com l'autoconsum o la generació distribuïda, que absorbeix un 34% més; i un altre 24% per reforçar la qualitat i la resiliència, amb l'objectiu que tant les pèrdues com el temps d'interrupció. Pel que fa als marcs reguladors de l'activitat de distribució, la companyia considera que han de facilitar-ne la transformació per assolir l'objectiu de zero emissions netes.

BENEFICIS PER A TOTS ELS GRUPS D'INTERÈS

El pla industrial que sustenta l'estratègia d'Endesa fins al final del 2025 maximitza el valor del model d'empresa verticalment integrada per jugar un paper de lideratge en el camí de l'electrificació, alhora que crea valor per a tots els grups d'interès al voltant de la companyia . Pel que fa al primer eix, els 7,3 milions de clients del mercat lliure s'abastiran en un 95% d'electricitat lliure d'emissions gràcies als 13.900 MW renovables que estaran operatius al final del període ia l'aportació de la generació nuclear. Tot això permetrà a Endesa que el 91% de la producció peninsular estigui lliure d'emissions. En paral·lel, amb el 42% de la inversió total destinada a la millora de la xarxa de distribució, el client veurà incrementada la qualitat de servei i en veurà facilitat l'accés a les noves formes de produir i consumir electricitat.

Pel que fa al segon, el dels stakeholders, algunes xifres serveixen per visualitzar aquesta estratègia de repartiment de valor:

-Inversors , veuran incrementat almenys 300 punts bàsics el retorn sobre el capital invertit

, veuran incrementat almenys 300 punts bàsics el retorn sobre el capital invertit -Clients , que podran reduir un 10% la despesa total energètica de casa respecte al 2022

, que podran reduir un 10% la despesa total energètica de casa respecte al 2022 -El planeta , ja que les emissions de les nostres plantes de generació es reduiran un 33% en el trienni

, ja que les emissions de les nostres plantes de generació es reduiran un 33% en el trienni -Les comunitats locals on executem les nostres inversions, en què incrementarem la seva riquesa mesurada en termes de PIB en 9.800 milions

on executem les nostres inversions, en què incrementarem la seva riquesa mesurada en termes de PIB en 9.800 milions -Empleats , mitjançant la continuació dels programes de millora de capacitats o aprenentatge de noves tasques

, mitjançant la continuació dels programes de millora de capacitats o aprenentatge de noves tasques -Proveïdors , als quals incorporem al compliment d'estrictes requeriments de descarbonització, seguretat laboral i regles de respecte als drets humans. De fet, el 65% dels nostres subministradors ja tenen la certificació sobre la seva petjada de carboni, percentatge que volem que pugi al 75% al final del pla estratègic

José Bogas, conseller delegat d´Endesa. Foto: Endesa

ACOMPLIMENT FINANCER

Pel que fa a l'exercici financer previst per als propers tres anys, cal destacar en primer lloc que el 90% de les inversions previstes està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Aquestes inversions són, a més, acords, més d'un 80%, amb la taxonomia de la Unió Europea.

Pel que fa a l'evolució prevista de l'ebitda (benefici brut d'explotació), creixerà un 4% fins a una forquilla d'entre 5.200-5.500 milions el 2025 gràcies a l'esforç inversor ia la normalització previsible del context de mercat. En concret, és esperable un marge integrat dels negocis liberalitzats estable, suportat per després de la normalització del marge de generació, gas i altres, el creixement en renovables i la millora del marge comercial gràcies al menor cost de l'aprovisionament d'electricitat i l'estabilització del negoci de Distribució.

L'esforç inversor a les àrees de Generació i Comercialització, que representen les dues potes de l'estratègia comercial integrada que seguirà l'empresa, absorbeix 5.900 dels 8.600 milions inclosos al pla. L'ebitda estimat conjunt de totes dues activitats es mantindrà pla en 3.700 milions. Al negoci de Distribució, l'ebitda creixerà un 6% el 2025, fins a 1.900 milions, en relació amb el tancament del 2022 ajustat per no recurrents -1.800 milions-.

La millora prevista del marge integrat elèctric se sustentarà en lefecte positiu que es preveu que tingui la substitució de les compres en mercat i de la producció procedent actualment de centrals tèrmiques de gas per producció dorigen renovable. Aquesta producció neta és la que servirà per ampliar la cobertura de la base de contractes a preus fixos.

L'evolució del benefici ordinari net situarà aquesta magnitud a l'entorn de 2.000-2.100 milions al final del trienni, des de la forquilla de 2.200-2.300 milions de tancament del present 2022. Aquesta xifra millora la previsió inicial de 1.800 milions estimada al Capital Markets Day de 2021. Les majors amortitzacions previstes, derivades de l'esforç inversor en renovables i xarxes, així com l'augment de la càrrega financera neta per l'alça de tipus d'interès (malgrat la reducció del volum de deute total), expliquen aquest descens del resultat ordinari net.

En concret, el deute brut baixarà fins a una forquilla de 12.700-13.200 milions el 2025 des del tancament estimat del 2022 en 18.300-18.800 milions. El deute net creixerà fins a l'entorn d'11.600-12.100 milions igualment per aquest esforç inversor i per l'impacte del nou impost a les energètiques a Espanya que suposarà uns 500 milions per a Endesa durant els dos anys que estarà en vigor. El cost mitjà del deute serà del 2,7% el 2025, des de l'1,5% al tancament del present exercici. La ràtio de deute net sobre ebitda es mantindrà significativament per sota de la mitjana del sector en un nivell saludable del 2,1%.

En paraules de Luca Passa , director general economicofinancer d'Endesa: “Seguirem focalitzant l'estratègia financera en instruments lligats a criteris de sostenibilitat per sustentar el creixement. En un any complex com el 2022, hem aixecat 13.600 milions en deute sostenible i el nostre objectiu és refinançar progressivament els venciments futurs i obtenir nous fons mitjançant instruments lligats a criteris de sostenibilitat. Amb tot plegat, el volum de finançament sostenible que ara representa més del 65% del total se situarà al final del pla per sobre del 85%”.