Acord per als Pressupostos: Govern i comuns pacten que l'energètica pública sigui comercialitzadora|@EP

La líder dels comuns al Parlament , Jéssica Albiach , ha anunciat que la seva formació ha arribat a un acord amb el Govern en matèria d'energia en el marc de les negociacions dels pressupostos del 2023, i han pactat que l'energètica pública sigui comercialitzadora i una línia d'ajuts de 180 milions d'euros per fomentar la instal·lació d'energies renovables.

En una entrevista d'Europa Press, Albiach ha concretat que aquestes subvencions estaran centrades en les plaques fotovoltaiques i la instal·lació en edificis públics, per exemple en centres educatius, i ha explicat que també se'n podran beneficiar particulars i empreses.

"El que aconseguim és un primer pas per posar al dia Catalunya en matèria de renovables després d'una dècada perduda", ha afirmat Albiach , que ha defensat aquestes mesures com un avenç en sobirania energètica i per desendollar els catalans de l'oligopoli elèctric, a les paraules.

A més, ha explicat que han aconseguit el compromís del Govern per instal·lar plaques solars a sòl públic, a "tot el que eren antics peatges i, a més, cobrir el canal Segarra-Garrigues " amb plaques solars.

També ha anunciat que han arribat a un acord per desplegar oficines d'assessorament a la ciutadania a barris i municipis per informar sobre com estalviar a la factura de la llum.

AVANÇOS A SALUT

Tot i això, Albiach ha avisat que "no hi podrà haver un acord general de pressupostos si no s'avança en salut", ja que considera que existeix una situació de fallida de la sanitat pública catalana, que s'evidencia amb la vaga que ha convocat sindicat Metges de Catalunya .

Manel Balcells va demanar al conseller de Salut que "més enllà de compartir diagnosi, proposi solucions", i va reclamar que el 25 per cent del pressupost de Salut es destini a Atenció Primària, més contractació de metges i infermeres i millores de les condicions laborals i salarials dels professionals.

La líder dels comuns ha retret que el Govern ha tingut fins ara un rumb erràtic, i ha assegurat que "no acaba de deixar clares quines són les seves prioritats i tampoc quin és el seu model", i després ha demanat al president de la Generalitat , Pere Aragonès, que aclareixi quin és el seu model per a Catalunya i que concreti si coincideix o no amb el de Junts.

"ERC HAURÀ DE MULLAR"

"Estem veient com Junts planteja en aquesta negociació la rebaixa d'impostos als més rics. Volen una rebaixa de l' IRPF , volen una rebaixa de successions, volen més diners per a la concertada, mentre que nosaltres volem més per a l'escola pública. ERC s'haurà de mullar ", ha instat Albiach.

Sobre la posició en fiscalitat d' ERC i del PSC --els socialistes aposten per no tocar els impostos--, Albiach ha sostingut que no entendria que a Catalunya se seguís un model diferent que a l'Estat, on "Gabriel Rufián, com a ERC al Congrés, està exigint impostos als que més tenen", i assegura que el PSOE també ho ha donat suport.

Els comuns, que encara no han abordat la fiscalitat en les negociacions de pressupostos catalans, també rebutgen que el projecte del Hard Rock formi part de les negociacions, i Albiach ha fet una crida a ERC i PSC a "demostrar si veritablement volen fer un canvi de model" productiu".

Albiach ha assegurat que no entendria que ERC apostés pel Hard Rock "quan els seus propis informes, els informes del Govern, diuen que, pel consum d'energia i d'aigua necessari, va absolutament en la línia contrària al que cal el segle XXI", ha dit en referència a l´informe desfavorable al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Conselleria d´Acció Climàtica.

EL CALENDARI DE NEGOCIACIÓ

Sobre els tempos de la negociació, la dirigent dels comuns ha defensat que dependran "de quina és la voluntat i, sobretot, quins són els fets" en les converses amb ERC, i ha assegurat que la seva formació no negociarà sobre la base de xantatges o pressions amb el calendari, sinó sobre la base de propostes, ha dit textualment.

Ha descartat valorar l'estratègia negociadora del PSC, que ha dit que no presentarà un llistat de propostes al Govern: "Vull ser molt respectuosa i sobretot sí que voldria insistir que la responsabilitat que Catalunya tingui pressupostos és del Govern", després del qual ha va recordar que l'Executiu català ara mateix està en minoria i només compta amb 33 diputats d'ERC.

A més, ha sostingut que "aquesta debilitat és la que obligarà el Govern a complir els compromisos, perquè si no, la legislatura se li pot fer molt llarga o molt difícil", ha afirmat en ser preguntada per quina credibilitat dóna a l'Executiu català després de comprovar que no s'han complert tots els compromisos que van signar el Govern i comuns per als pressupostos del 2022.