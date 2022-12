Arxiu - Fàbrica de SEAT a Martorell - EUROPA PRESS - Arxiu

Seat ha sol·licitat l'extensió de l'actual expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) fins al 31 de març vinent per les mateixes causes que ho justificaven fins ara, segons han explicat fonts de l'empresa aquest dijous.

L'empresa continua veient-se afectada per "un escenari complex marcat" per la crisi dels semiconductors i l'escassetat de primeres matèries intensificades per la invasió russa d'Ucraïna.

En aquest sentit, contempla la suspensió temporal del torn de nit de la Línia 2, cosa que afectaria diàriament aproximadament 900 empleats entre les dues fàbriques, i la possible cancel·lació de jornades de producció en qualsevol de les línies de fabricació de Martorell i Barcelona .

En un comunicat, el comitè d'empresa ha explicat que l'ERTE té 50 dies màxims de tancament, 175 torns i 10.310 treballadors afectats com a màxim per causes productives i, per causes organitzatives, un màxim de 900 afectats al dia.

L'actual ERTE es va aprovar al setembre a causa d'una afectació en 53 peces que afectaven les línies de producció, cosa que provocava la producció de cotxes incomplets i podria suposar la paralització de la producció o l'assemblatge de vehicles incomplets.