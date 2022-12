El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá / @EP

Les persones que hagin presentat o ja estiguin gaudint de la seva pensió contributiva abans de l'1 de gener del 2023, es veuran beneficiats amb una pujada del 8,5% per contrarestar els efectes de la inflació. Aquesta mesura social ha provocat que les peticions de jubilació anticipada s'hagin disparat a les oficines de la Seguretat Social. Actualment no es tenen dades dels darrers dos mesos de l'any, però les fonts internes de l'organisme asseguren que l'augment de sol·licituds s'ha deixat notar clarament.

Cal tenir en compte que si la jubilació anticipada es produeix a partir dels 63 anys i mig, amb 35 cotitzats , la retallada que suposa és menor a la pujada que es planteja. L'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicava la setmana passada l'IPC del novembre, situat al 6,8%, que elevava la diferència entre el desembre del 2021 i el novembre del 2022 al 8,46%.

Les pensions estan vinculades a la inflació, que el Govern medita arrodonir el 8,5% per revalorar les pagues. Per tant, per a aquelles persones que compleixen els paràmetres d'edat i els anys cotitzats necessaris, jubilar-se de manera anticipada es converteix en una opció més que factible, ja que hi surten guanyant gràcies a l'augment de la retribució.

LA JUBILACIÓ ANTICIPADA ÉS UNA BONA OPCIÓ?

És possible calcular quants diners es deixen de guanyar per jubilar-se abans d'hora en funció dels mesos d'anticipació amb què es deixa de treballar i el nombre d'anys d'activitat, per la qual cosa els més beneficiats són aquells treballadors que hi hagin tingut una carrera laboral extensa i que estiguin a punt d'assolir l'edat mínima de jubilació, és a dir, amb 63 anys i 8 mesos com a mínim.

Les dades d'aquests moviments encara no apareixen a les estadístiques del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, liderat per José Luis Escrivá, ja que les darreres dades apunten a les altes i baixes del mes d'octubre. Tot i això, fins a aquesta data ja s'han jubilat anticipadament més de 93.000 persones . I entre aquestes, les penalitzades amb un coeficient sancionador i voluntàries suposen un 18%.

El 2021, la xifra de jubilacions anticipades va representar un 39% per la qual cosa de moment no s'assoleix la xifra. Tot i això, és possible que s'acabi superant perquè les dades dels dos últims mesos de l'any pot augmentar de forma considerable.

Els empleats públics també contemplen prendre la decisió de posar punt final a la seva trajectòria laboral abans d'hora, ja que la penalització és del 7% i la pujada és del 8,5%... Pel que surten guanyant de totes maneres. Per contra, els treballadors que esperen obtenir la pensió màxima no es veuran beneficiats amb aquesta pujada, ja que només rebran l'import màxim fixat, que s'espera que sigui 3.059,23 euros amb la revaloració.

Un altre element que pot incrementar encara més la xifra de jubilacions anticipades és l' augment a 30 anys per al càlcul de la prestació a rebre . La reforma de les pensions contempla aquesta possibilitat, fins i tot amb l'opció d'eliminar-ne els dos pitjors anys, però els tècnics adverteixen que la reducció de la pensió serà inevitable, per la qual cosa avançar-se a aquest procés amb una anticipada i una pujada del 8,5% es torna més atractiu encara.