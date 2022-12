Arxiu - Producció d'un vehicle a la planta de Seat a Martorell (Barcelona) - SEAT - Arxiu

Seat i els sindicats majoritaris han acordat prorrogar l' expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) a les plantes de Martorell i Barcelona fins al 30 de juny que ve, i no fins al 31 de març com estava previst.

Aquesta ampliació s'ha acordat després d'avaluar la situació actual els últims dies i la previsió d'un primer trimestre molt semblant a l'últim d'aquest any i un segon trimestre de molta incertesa, segons han explicat fonts de l'empresa aquest dimecres explicat el comitè d'empresa en un comunicat.

Seat ha detallat que es veu afectada per un "escenari complex" a causa de la crisi dels semiconductors i l'escassetat de primeres matèries , que segons els sindicats té molta incidència en la producció.

Aquest ERTE contempla les mateixes causes que l'anterior i la suspensió del torn de nit de la Línia 2, que afecta cada dia uns 900 empleats, i inclou una possible cancel·lació de les jornades de producció a qualsevol de les línies.

L'afectació efectiva de l'ERTE no es farà fins al 9 de gener i serà per causes organitzatives en els períodes llargs i per causes productives en dies solts.

Mentre duri l'ERTE no s'incrementarà la producció de la L2 i es mantindran els torns actuals a les tres línies, i es mantenen les condicions del pla social anteriors.

L'empresa obrirà un període de voluntarietat per als períodes d'ERTE, que es podrà sol·licitar aquest dimecres.