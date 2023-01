Lloguer i venda d'habitatges / @EP

El preu de l'habitatge usat en venda va pujar un 3,5% el 2022, fins a tancar l'any en 1.819 euros per metre quadrat, davant dels 1.764 euros amb què va acabar el 2021, segons dades del portal immobiliari Hogaria.net, que ha destacat que, encara que l'habitatge es va encarir el 2022, ho va fer "molt per sota" de la inflació anual.

El portal assenyala que el 2022 va ser un any de "llums i ombres" per al mercat immobiliari , amb una primera part de l'exercici de creixement de preus i compravendes, i una segona "més continguda" pel repunt de la inflació i dels tipus de interès.

MÉS INFORMACIÓ Vendre un habitatge serà més car el 2023?

Segons hogaria.net, aquesta tendència de contenció continuarà "almenys durant la primera meitat del 2023" a causa de la persistència de les incerteses, una inflació encara elevada i per la possibilitat de noves pujades de tipus. "Davant aquesta situació, les famílies preferiran refugiar-se a l'estalvi abans que comprar un habitatge", ha afegit el portal.

D'acord amb les dades, les Balears (3.553 euros per metre quadrat), Barcelona (3.201 euros) i Guipúscoa (3.154 euros) van ser les províncies més cares del 2022 per adquirir un habitatge de segona mà, seguides de Biscaia (3.111 euros) i Madrid (3.102 euros).

Per contra, Ciudad Real (1.144 euros per metre quadrat), Palència (1.160 euros), Lleó (1.173 euros), Badajoz (1.259 euros) i Càceres (1.267 euros) van ser les províncies amb el preu per metre quadrat més barat .

Les províncies espanyoles en què més va baixar el preu de l'habitatge durant el 2022 van estar liderades per Burgos, amb una baixada del 3,6%, Osca (-3,5%), Palència (-2,9%), Terol (- 2,8%) i Jaén (-1,3%).

Per contra, les províncies que més van pujar de preu el 2022 van ser Alacant (+9,3%), Santa Cruz de Tenerife (+6,6%), Màlaga (+5%), i Madrid i Balears, totes dues amb un ascens anual del 4,8%.

Analitzant els preus del 2022 a Madrid i Barcelona capital, la primera va encarir l'habitatge de segona mà un 4%, mentre que Barcelona va elevar els preus un 2,8%, fins als 3.930 euros i 3.723 euros per metre quadrat, respectivament.