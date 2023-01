Oficina d'un grup financer a Barcelona @ep

El 82% de les empreses té previst augmentar els sous als seus empleats el 2023, davant d'un 17% que preveu mantenir-los, segons la Guia del Mercat Laboral 2023, presentada aquest dimarts per Hays .

La consultora de recursos humans observa una tendència de continuïtat, ja que el 2022 un 80% de les empreses enquestades van apujar els salaris als seus treballadors, malgrat que la previsió a principis del 2022 era més pessimista.

Per part seva, el 72% dels empleats confia a tenir una revisió salarial aquest any, davant d'un 26% que sosté que el seu sou seguirà igual i un 2% que espera que li retallin el sou.

TREBALLADORS INSATISFETS AMB ELS SEUS SOUS



El 55% dels treballadors enquestats es mostren insatisfets amb el seu salari. A més, un 65% considera que el seu sou no és acord amb la feina que realitza, 3 punts percentuals més que l'any passat.

Aquesta situació porta els treballadors a buscar noves feines, ja que el 63% indica que està buscant un canvi de forma activa. Els principals motius de la presa d'aquesta decisió es deuen a la manca de desenvolupament (42%), salaris massa baixos (34%), manca de creixement a la carrera (31%), o la mala conciliació entre la vida laboral i personal (20%), segons Hays.

Les perspectives de contractació també milloren respecte de l'any passat. Per al 2023, el 79% de les empreses espera augmentar la seva plantilla, 8 punts percentuals més que el 2022.

Les expectatives de contractació són més elevades al sector de l'energia (95%) i del comerç electrònic (92%), seguit pel sector d'IT (88%), i el sector de ciències biològiques i enginyeria (82%).

Així, els perfils més cercats són comercial i vendes (28%), enginyeria (22%) i els relacionats amb tecnologies de la informació (19%).

A més de les bones perspectives de contractació, les empreses enquestades també es mostren optimistes respecte del negoci. El 60% vaticina un augment, davant del 12% que considera que disminuirà i un 28% que es mantindrà.

Els sectors en què hi ha més previsió de creixement és en serveis financers (92%), seguit del sector d'IT (85%) i el sector salut (73%).

Entre les companyies que descarten créixer aquest 2023, el motiu més freqüent és la dificultat per assolir els seus objectius estratègics (36%), seguit de la dificultat per trobar professionals qualificats al teixit empresarial espanyol (20%), la limitació dels pressupostos de la seva organització (13%), la dificultat per a la retenció de talent (11%) o la permanent actualització pel que fa a la innovació tecnològica (5%).

PROFESSIONALS DESMOTIVATS



Aquesta edició de la Guia del Mercat Laboral 2023 també reflecteix alguns dels problemes dels empleats als seus treballs.

Un 61% se sent desmotivat, 7 punts per sobre de l'any passat, mentre que un 45% dels professionals assegura patir 'burnout'. Només el 39% diu que se sent motivat, una percepció molt diferent de la que tenen les empreses, ja que consideren que els seus empleats se senten motivats en un 78%.

El 65% dels treballadors creu que un augment de sou els faria sentir novament motivats. Per a un 35% la motivació arribaria a través d'un reconeixement més gran i un 24% advoca per més flexibilitat en la jornada laboral.

Als empleats espanyols també els preocupa la dificultat de progressar dins de la seva empresa, i només un 37% veu possibilitat de fer carrera professional al seu lloc de treball.

Els treballadors espanyols també tenen problemes per desconnectar, com reconeix el 55% dels enquestats per Hays. A això se suma que un 65% fa hores extra.

Pel que fa a la fuga de talent, el 45% de les empreses assegura que tem patir una rotació de personal més elevada del que és habitual, 5 punts percentuals més en comparació a l'any anterior.

Per sectors, les empreses que tenen més por de patir una rotació voluntària per part de la plantilla procedeixen del sector energia 57% i de l'enginyeria 54%.