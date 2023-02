Foment del Treball / @EP

Foment del Treball ha presentat dues propostes rellevants per posar perspectiva a la situació de la fiscalitat de Catalunya i també de tot l’Estat. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha avançat que la patronal catalana presentarà un dictamen sobre la inconstitucionalitat de l’impost sobre les grans fortunes. El president de Foment ha recordat que “aquesta és una conseqüència del pas que ja vàrem fer quan vam impulsar un recurs d’inconstitucionalitat sobre impost de patrimoni que ja vàrem presentar justament amb la CEOE”. Sánchez Llibre ha exposat que com en aquell impost en aquesta ocasió es veu vulnerada l’autonomia de les comunitats autònomes, la seguretat jurídica dels contribuents i també la capacitat econòmica d’aquest, a banda de considerar confiscatori aquest impost. El dictamen s’ha enviat avui a CEOE, que fa dues setmanes va plantejar un estudi també que anava en aquesta direcció. Pel president Sánchez Llibre “que hi hagi dos dictàmens dona més opcions a les institucions que poden presentar un recurs com són els grups polítics, les Comunitats Autònomes, el Defensor del Pueblo i els parlaments autonòmics”.

Acompanyat de la portaveu de Foment, Virgínia Guinda, que ha valorat la necessitat d’una fiscalitat justa per mantenir la competitivitat, Sánchez Llibre ha subratllat que “Catalunya té una fiscalitat excessiva i no ens fa competitius respecte a altres Comunitats Autònomes i també en relació amb altres regions europees” i ha afegit que “no vivim aïllats”. El president de la patronal catalana ha exposat que “volem obrir un debat a la societat catalana perquè tothom hi pugui participar, és un tema de país, i crearem un grup d’experts tributaris per poder extreure conclusions que ajudin a veure on som”. El plantejament del president Sánchez Llibre és poder donar a conèixer els integrants d’aquest grup el mes vinet per tal de poder tenir un informe complet aquest mes d'octubre.

“Cal subratllar que hi ha voracitat fiscal aquí, sobre les empreses i sobre les persones, i cal buscar complicitat amb les administracions” ha mantingut Sánchez Llibre. Per aquest motiu president de Foment ha reiterat que “cal fer un debat amb experts, però també amb col·legis professionals, amb persones de la magistratura i poder posar doctrina sobre la taula i influir en els governs per tenir una fiscalitat que pugui generar riquesa i reforçar la cohesió social perquè és preocupant com va creixent la desigualtat social per la crisi de la Covid i de la guerra d’Ucraïna”.

El líder patronal ha assenyalat que “la Generalitat ha plantejat 19 impostos propis, 4 inconstitucionals, més un en tramitació que és el dels creuers. Madrid en té zero, i la comunitat que en té més arriba a sis”. I no només això, Sánchez Llibre ha alertat que pel que fa a l’impost de transmissions patrimonials a Catalunya es paga un 65% més que a la Comunitat de Madrid, per exemple.

L’advocat Manuel Silva, relator de l’informe sobre els motius d’inconstitucionalitat de l’impost sobre grans fortunes ha apuntat que ”l’interès que té Foment amb aquest impost és perquè volem que es compleixi el principi d’un sistema tributari just, que en cap cas pot ser confiscatori”. L’advocat Silva, conseller de la Presidència, ha remarcat que “també sembla que es suspèn el federalisme tributari, un element competitiu, que permet guanyar competitivitat”.

El president de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, Valentí Pich ha indicat que la presentació d’aquest informe no respon a motius polítics: “No és un tema ideològic, és una raó jurídica i de preocupació econòmica”. Pich ha insistit en el fet que l'impost té un problema en la manera com es va presentar, “saltant-se els tràmits” i sent aprovat, amb presses. A més, ha apuntat errors de disseny, amb “problemes interns greus” que discrimina els no residents respecte als residents, i que hi ha col·lectius que tenen un tracte diferent segons les normes autonòmiques que s’usin.

Els quatre motius esgrimits en el dictamen de Foment són els següents.