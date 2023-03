Volkswagen / @EP

El grup alemany Volkswagen està potenciant Skoda com a marca generalista, més enllà de la pròpia marca Volkswagen. Aquest distanciament amb Seat és perquè la marca espanyola està cada vegada més unida a la de Cupra , la firma premium nascuda el 2018 i que va permetre a la companyia augmentar els seus marges de guanys i sortir de pèrdues.

D'aquesta manera, Volkswagen ha 'optat' per la internacionalització de Skoda, sobretot a països en vies de desenvolupament de la zona de l'Àsia sud-oriental, amb països com Vietnam, Malàisia, Indonèsia o Tailàndia; i el nord d'Àfrica, una zona que en un primer moment el consorci havia assignat a Seat però que posteriorment ha deixat en mans de Skoda.

Índia és el país on més ha augmentat la presència de Skoda. De fet, el 2022 va duplicar els lliuraments amb unes vendes de 51.900 cotxes, convertint-se així en el seu tercer mercat més important, tan sols darrere d'Alemanya i la República Txeca. A Espanya , l'objectiu de Skoda és colar-se entre les deu marques més venudes a mitjà termini i arribar a la quota del 5%, cosa que l'ajudaria a estar al top cinc de marques més venudes d'Europa.

El 2022, Skoda va reduir les vendes en un 16,7% per culpa de la crisi de xips, però ha seguit venent més del triple que la marca Seat, que es va desplomar un 40,5%.

El grup Volkswagen, per la seva banda, està accelerant l'electrificació de totes les marques excepte la de Seat, marca que, de moment, no té anunciat cap tipus de model elèctric en els propers anys. Per la seva banda, Cupra sí que ha fet el pas a electrificar part de la seva flota i ha anunciat el llançament de models elèctrics per als propers anys: el Terramar, el Tavascan i el Cupra UrbanRebel.