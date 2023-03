Gasolina / @EP

El preu mitjà del litre de gasolina a Espanya se situa aquesta setmana en 1,635 euros, fet que suposa un descens del 0,54% en relació amb els set dies anteriors, mentre que en el cas del dièsel la caiguda és de l'1,31% , fins als 1,571 euros, de manera que marca el seu nivell més baix des de finals de febrer de 2022, segons les dades del Butlletí Petrolero de la Unió Europea.

D'aquesta manera, el preu mitjà del dièsel a Espanya es manté per sisena setmana consecutiva per sota del de la benzina, com era habitual abans de la invasió russa d'Ucraïna, que va provocar que el preu del gasoil fos més car que el de la benzina de manera continuada des d'agost del 2022 i fins a mitjans de febrer d'aquest any, quan es va trencar aquesta dinàmica.

En comparació de la primera setmana del 2023, ja sense el descompte de 20 cèntims de l'any passat aplicat pel Govern, la gasolina registra una alça del 3,21%, davant l'abaratiment del 5,41% del dièsel.

El descens més important en el preu del dièsel respecte a la gasolina es produeix després de registrar-se un amuntegament més gran de reserves d'aquest combustible davant el temor a un major desproveïment a Europa pel veto al dièsel rus.

A més, les principals petrolieres que operen a Espanya han apostat per mantenir els descomptes de 10 cèntims -que pot ser superior en funció del grau de fidelització- als seus clients durant el primer trimestre de l'any.

Amb aquests nivells de preus, tots dos carburants es mantenen lluny dels màxims que van tocar l'estiu passat, quan al juliol la gasolina va assolir els 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

Així mateix, la gasolina i el gasoil segueixen una setmana més per sota de l'import que marcaven (1,818 euros en el cas del primer i 1,837 euros per al segon) abans de l'entrada en vigor de l'ajuda de 20 cèntims per litre que va aprovar el Govern a finals de març de l'any passat i que, des del començament del 2023, només es manté per al col·lectiu de professionals, que inclou transportistes, agricultors, navilieres i pescadors.

OMPLIR EL DIPÒSIT, ENTRE 9 I 11 EUROS MÉS BARAT

Pel que fa a la mateixa setmana de fa un any, el preu del litre de gasolina és un 9,81% més barat i el del gasoil un 14,44% menor.

Així, omplir un dipòsit mitjà de 50 litres amb benzina costa de mitjana aquesta setmana uns 81,75 euros, és a dir, gairebé nou euros menys que fa un any. Amb dièsel, aquesta setmana costa de mitjana uns 78,55 euros, fet que suposa uns 11 euros menys que en el mateix període del 2022.

En aquest context, aquest dijous el barril de Brent , de referència a Europa, cotitzava al voltant dels 76 dòlars, mentre que el Texas americà s'intercanvia a uns 70,13 dòlars.

El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la cotització específica (independent de la del petroli), l'evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts. A més, l'evolució de la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.

MÉS BARAT A ESPANYA QUE A L'ENTORN

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,711 euros el litre, i de la zona de l'euro, amb un preu mitjà de 1,763 euros.

En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és de 1,669 euros, i de la zona euro, on marca un preu de 1,7 euros.