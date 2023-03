Iberia ha reforçat les rutes amb vols addicionals a Atenes, Budapest, Ginebra, Marràqueix i Oslo, que se sumen als creixements que ja estaven previstos per l'inici de la temporada d'estiu a destinacions com Milà, París, Roma o Venècia. | @EP

Iberia desplegarà un 6% més de capacitat per a aquesta Setmana Santa , entre el 2 i el 10 d'abril, oferint prop de 420.000 seients, fet que suposa superar les xifres de la darrera Setmana Santa prepandèmia .

Així ho ha destacat la companyia en un comunicat en què també ha assenyalat que aquest any la Setmana Santa coincideix amb l' inici de la temporada d'estiu per al sector aeri , que s'ha estrenat aquest cap de setmana, per la qual cosa els clients d'Iberia tindran a la vostra disposició tots els increments de vols i destinacions programades per l'aerolínia a partir d'abril.

En aquest context, la directora comercial, de Xarxa i Aliances d'Iberia , María Jesús López Solás, ha subratllat que després de la pandèmia, “els viatges han escalat posicions a les prioritats dels clients” . "N'és una prova que la demanda continua molt robusta de cara a aquesta Setmana Santa", ha asseverat.

Així, Iberia ha reforçat les rutes amb vols addicionals a Atenes, Budapest, Ginebra, Marràqueix i Oslo , que se sumen als creixements que ja estaven previstos per l'inici de la temporada d'estiu a destinacions com Milà, París, Roma o Venècia.

A més, Iberia reprendrà a l'abril la seva ruta a Washington amb quatre freqüències setmanals i ja ha incrementat les freqüències amb ciutats com Boston , Chicago (tots dos amb vol diari), Dallas (cinc vols setmanals) i Los Angeles (quatre freqüències setmanals).