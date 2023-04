Diners / Arxiu

L' impost de successions i donacions s'imposa a qualsevol donació, ja sigui gran o petita. Segons la llei, aquest impost s'aplicarà a qualsevol bé o dret que s'adquireixi mitjançant una donació o un altre tipus de transacció gratuïta a la vida.

Cada comunitat autònoma té competència sobre aquest impost i estableix les seves pròpies taxes i condicions per aplicar-les. Per tant, les taxes aplicables i les bonificacions pels membres de la família poden variar segons la regió. Per exemple, hi ha diferències en les taxes per a les donacions entre pares i fills o entre avis i néts.

És obligatori declarar qualsevol donació. Tot i això, les regulacions són més flexibles quant a les donacions de menor quantia, ja que aquestes no solen ser rastrejades per Hisenda i, per tant, no cal declarar-les. Això no obstant, en cas que l'Agència Tributària sigui notificada sobre aquests moviments, poden reclamar l'import donat que no hagi estat declarat.

Un dels encarregats de notificar les operacions de quantitats altes són els bancs . Per exemple, si hi ha operacions que inclouen bitllets de 500 euros, les entitats financeres ho han de notificar, tal com es va ratificar fa anys al Tribunal Suprem. A més, les transaccions en efectiu per sobre de 3.000 euros o les transferències superiors a 10.000 euros també són notificades i controlades per Hisenda.

Tot i això, les operacions de menor quantia no estan exemptes de poder ser investigades per l' Agència Tributària , ja que tot queda registrat al banc. Superar aquests límits no és il·legal ni comporta cap sanció penal, però el contribuent ha de complir la seva obligació de tributar per l'impost de successions i donacions.

IMPORT A PAGAR

Limport a pagar per la donació dependrà de la comunitat autònoma. En moltes autonomies, la donació de pares a fills està bonificada gairebé al 100% . Per exemple, a Andalusia, Madrid, Múrcia o la Rioja, la bonificació per a una donació entre pares i fills arriba al 99%, cosa que significa que només s'haurà d'abonar l'1% del valor de la donació.

L'encarregat d'abonar l'impost de la donació serà sempre el beneficiari. En el cas de la donació de pares a fills, els fills han d'assumir l'import de l'impost. Aquest tràmit es fa mitjançant el model 651 , que s'utilitza per adquirir béns per donació. L'Agència Tributària estableix un termini màxim de 30 dies hàbils des de la formalització del contracte de donació (que també s'ha de presentar) per lliurar aquest document.

Podeu lliurar el document a les oficines de l'Agència Tributària, sol·licitant cita prèvia a través d'Internet o per telèfon. Per evitar desplaçaments, també es pot fer aquest tràmit a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària. En qualsevol cas, es requerirà l'escriptura de la donació o document privat corresponent, document d'identitat dels donataris i un poder de representació per a Hisenda.