Foto: CIAC

El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) compleix 10 anys i la sisena edició del Míting d’Auto es convertirà en la gran festa de celebració. El CIAC va néixer el 24 d’abril de 2013 amb un conjunt d’empreses com a nucli constituent (SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA), però que en la seva posada en marxa va convocar desenes de representants del sector així com altres agents econòmics. D’aquesta manera va néixer el clúster d’un dels sectors econòmics més importants de Catalunya i un dels puntals de l’economia catalana amb una aportació del 10% al PIB català. L’actual president, Sergio Alcaraz, va formar part del nucli fundacional com a representant de Nissan i convertint-se en un dels vicepresidents. “Avui sóc la tercera generació de presidents del CIAC”, explica.

“En aquests 10 anys s’ha fet moltíssima feina i molt ben feta i s’ha sabut mantenir un element bàsic de l’ADN del clúster com és la millora de la competitivitat de les empreses basant-se en els projectes”, reafirma el president. “Uns projectes que treballa la indústria de manera col·laborativa per seguir evolucionant i adaptant-se i avançant-se a la millora dels processos productius, logístics, tecnològics…”, afegeix.

De fet, entre els més de 550 projectes que s’han treballat en aquests 10 anys s’han desenvolupat branques tecnològiques molt diverses com l’aplicació de la tecnologia blockchain dins l’àrea de logística o bé la posada en marxa de projectes de realitat mixta per accelerar els processos formatius interns.

Els drons també formen part dels múltiples projectes que s’han desenvolupat, buscant-ne una aplicació pràctica dins la planta productiva o bé l’ús d’exoesquelets en plantes productives per reduir els problemes ergonòmics, així com l’automatització del procés d’estampació 4.0, des del moment de recepció de la matèria primera fins a l’enviament de la peça a client. També caldria mencionar el projecte de megatruck desenvolupat per reduir la xifra de viatges en el transport de vehicles.

En un repàs ràpid per aquests 10 anys del CIAC, cal mencionar les 8 edicions que s’han celebrat del Racó d’Innovació, les 5 del Míting d’Auto o les 2 de l’Automotive Talent Show.

FESTA A LA LLOTJA DE MAR

El 28 de juny el CIAC celebrarà els 10 anys a la Llotja de Mar a la sisena edició del Míting d’Auto, el gran punt de trobada de l’automoció catalana que, a més a més de les sorpreses que hi ha preparades, seguirà mantenint els Premis CIAC a les millors empreses del sector en diferents vessants com la innovació i la internacionalització.

Per ara només s’ha donat a conèixer l’emplaçament (Llotja de Mar) i que el presentador serà Quim Masferrer. S’espera que en els propers dies es vagin destapant altres novetats de la sisena edició del Míting d’Auto.