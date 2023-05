Sánchez Llibre ha valorat positivament l´acord salarial / CatalunyaPress

El president de Foment del Treball Nacional, Sánchez Llibre, ha valorat positivament el pacte entre la patronal i els sindicats CCOO. i UGT per recomanar les pujades salarials del 4% el 2023, i del 3% tant per al 2024 com per al 2025. " És un bon acord perquè és un acord equilibrat en les actualitzacions dels salaris en els propers tres anys " ha explicat el president de Foment.

Així mateix, ha afirmat que l'acord " garanteix la pau social en els propers anys i l'estabilitat econòmica " el que ha assegurat que "comportarà inversions a mitjà i llarg termini que generin ocupació". A més, ha explicat que l'acord contribuirà que "en els propers anys pugui disminuir la desigualtat social, una de les xacres que té la nostra societat actual" .

Sánchez Llibre ha destacat la capacitat de la patronal i els sindicats per asseure's a negociar i arribar a un acord satisfactori. “Els empresaris i sindicats hem posat sobre la taula el valor de la negociació col·lectiva i del diàleg social. És una demostració clara que els empresaris tenim ànima social que cristal·litza en els acords que hem arribat ”.

Finalment, el president de Foment ha dit que “ el Govern hauria de prendre nota del que hem fet els sindicats i els empresaris ”. També ha reclamat “posar sobre la taula una competitivitat fiscal perquè les empreses siguem més eficaços en la generació de llocs de treball que podria arrodonir aquesta bona negociació de la CEOE i sindicats ”