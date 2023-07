Catalunya press Marga Prohens

La presidenta del Govern de les Balears, Marga Prohens , ha anunciat aquest dimarts la supressió de l'Impost de Successions i Donacions (ISD) entre pares i fills, néts i avis i entre cònjuges, tant per causa de mort com en herències en vida mitjançant pactes successoris.

La presidenta ha aprovat mitjançant decret la supressió de l'impost de transmissions patrimonials (ITP) en adquirir el primer habitatge habitual per a persones menors de 30 anys i amb discapacitat. Sestableix un límit dingressos de 52.800 euros en declaració individual o 84.480 euros en declaració conjunta, i el valor de lhabitatge no pot excedir els 270.151 euros.

Totes dues mesures, ha explicat la presidenta, suposaran una disminució d'ingressos d'uns 75 milions d'euros (60 milions per l'impost de donacions i 15 milions per l'ITP), però no suposarà un minvament en la prestació dels serveis públics. "Hi ha marge més que suficient per abaixar impostos i per mantenir i millorar els serveis públics", ha afirmat la líder del Govern. D?aquesta manera, es passarà a recaptar menys que altres autonomies com Andalusia i Madrid.

La reforma fiscal, que no tindrà efecte retroactiu, ha estat aprovada via Decret Llei que haurà de ser convalidat dins dels propers 30 dies pel Parlament després que es publiqués dimarts en un BOIB extraordinari.

Sobre l'impacte en el nombre de beneficiaris, la líder del Govern ha insistit que és una mesura que "benefici a tothom" i que era "urgent". "Arribarà a gent normal i corrent que està esperant la supressió d'una vegada per totes d'un impost injust, que castiga qui ha treballat, qui ha estudiat i ha guardat uns estalvis. Això no va de rics i pobres", ha indicat.

Prohens ha ressaltat que es tracta d'un decret "sense trampa" i sense "lletra petita" i ha reivindicat la urgència de la mesura quan se li ha preguntat per l'ocupació de la via del decret, quan el PP a l'oposició sempre la va criticar .

MESURES FISCALS

Pel que fa a les Successions i Donacions, la reforma preveu que en el cas de les herències entre germans o entre oncles i nebots, la reducció serà del 50% si no hi ha descendents i del 25% en cas que hi hagi descendents.

Pel que fa a l'ITP, es redueix un 50% per la compra de primer habitatge a menors de 35 anys i per a la compra d'habitatge habitual a famílies nombroses, monoparentals i famílies amb persones amb discapacitat a càrrec. En el cas de famílies nombroses, el cost de l'habitatge no pot superar els 350.000 euros.

I A CATALUNYA?

Cada comunitat autònoma té la pròpia legislació fiscal. Pel que fa a Catalunya, si has heretat un habitatge, recentment t'interessa saber quant et tocarà pagar.

L'impost de successions canviarà depenent de l'import de l'element que es rebi com a herència, però normalment oscil·la entre el 7% i el 32%. Per exemple, si reps com a herència un habitatge de 120.000 euros, als primers 50.000 euros s'aplica un percentatge del 7%, mentre que de la resta s'aplica un 11%.



Per calcular l'impost de donacions a Catalunya, cal tenir en compte dos aspectes fonamentals: el parentiu entre qui dóna i qui rep, i el patrimoni del receptor. Els passos per fer el càlcul són els següents:

Determinació de la base imposable: Aquesta base es calcula a partir del valor net dels béns i els drets adquirits. El valor net s'obté en restar les càrregues i els deutes associats.

Aquesta base es calcula a partir del valor net dels béns i els drets adquirits. El valor net s'obté en restar les càrregues i els deutes associats. Càlcul de la base liquidable: En alguns casos, la base liquidable coincideix amb la base imposable, llevat que s'hagin d'aplicar reduccions que s'explicaran a l'apartat següent.

En alguns casos, la base liquidable coincideix amb la base imposable, llevat que s'hagin d'aplicar reduccions que s'explicaran a l'apartat següent. Aplicació de la tarifa i obtenció de la quota íntegra: Tal com comentàvem, hi ha una tarifa general que varia entre el 7% i el 32%, i una tarifa reduïda que oscil·la entre el 5% i el 9%.

Tal com comentàvem, hi ha una tarifa general que varia entre el 7% i el 32%, i una tarifa reduïda que oscil·la entre el 5% i el 9%. Aplicació del coeficient multiplicador: A la quota íntegra se li aplica un coeficient multiplicador que depèn del patrimoni preexistent del receptor de la donació i del grau de parentiu entre el donant i el donatari.

Per liquidar l'impost de successions i donacions, cal presentar el model 650 o 651 a les oficines d'Agència Tributària.