Tren de Renfe / @EuropaPress

El Govern central ha decidit estendre fins a l'any 2024 els viatges gratuïts als serveis de Rodalies, Rodalies i Mitja Distància de Renfe , els quals es van implementar l'any passat i originalment tenien validesa fins al 31 de desembre. A més, es continuarà aplicant el descompte del 50% a l'abonament de l'autobús urbà i el metro, segons ha afirmat El Confidencial Digital.

És important esmentar que aquesta mesura va ser implementada per l'Executiu amb l'objectiu de mitigar els efectes de la inflació, que estan afectant els ingressos dels ciutadans. Inicialment, es va planejar que aquesta política estigués en vigor només durant l'any 2023. No obstant això, a causa de l'èxit d'aquests programes d'abonaments, el Govern ha decidit estendre'ls durant tot l'any que ve, tal com ha afirmat aquest mitjà.

El descompte del 50% també s'ampliarà per a diversos trajectes curts d'AVE, com ara les rutes de Madrid-Palència; Madrid-Zamora; Burgos-Madrid; Lleó-Valladolid; Burgos-Valladolid; Lleó-Palència, Ourense-Zamora, Osca-Saragossa; Palència-Valladolid; Segòvia-Zamora; Lleó-Segòvia, Palència-Segòvia, i Medina del Camp-Zamora.

Un altre dels aspectes que es prorrogessin per al proper any serà el descompte del 30% que el Govern central atorga en els abonaments de transport públic per al transport urbà, que inclou autobús, metro i tramvia.

A algunes ciutats com Barcelona, Bilbao, Madrid i Palma de Mallorca, els ajuntaments han decidit ampliar aquest descompte fins al 50%.



Tot i això, El Confidencial Digital adverteix que tan sols s'inclouran els descomptes per al transport d'àmbit estatal a la pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat. La possible expansió de les bonificacions al transport a les comunitats autònomes i les entitats locals serà objecte d'anàlisi els propers mesos.

UN BENEFICI ESTÈS

Segons les projeccions realitzades, aquestes reduccions tarifàries implementades des d'aquest any han estat aplicades a 75 milions de desplaçaments. D'aquesta manera, s'ha potenciat l'ús del transport públic i s'ha contribuït a reduir la petjada mediambiental de la societat a les grans ciutats.

El Govern subratlla que aquesta mesura beneficia més de deu milions d?usuaris a tot Espanya. Segons dades de l'INE, el 30% de la població espanyola utilitza el transport públic, xifra que col·loca Espanya per sobre de la mitjana europea, que és del 21%, en termes d'ús del transport públic.