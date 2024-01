Sord, en una intervenció. Foto: Europa Press

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha assegurat que si la CEOE "no mourà la seva posició" sobre l'SMI i no se sumarà a l'acord tripartit, com ha assegurat el president d'ATA i vicepresident de la CEOE, Lorenzo Amor, demanaran al Govern una pujada de l'SMI del 5% el pròxim divendres 12.

Així s'ha pronunciat després de les declaracions realitzades per Lorenzo Amor, que ha afirmat aquest dimecres 10 de gener que CEOE "no estarà a l'acord" sobre l'SMI perquè no s'han atès els requisits que demanava en aquesta negociació: indexació de l'SMI als contractes públics i bonificacions per al sector del camp. No obstant, sí que ha assegurat que aniran a la mesa de negociació del divendres 12 convocada per Treball.

Al ser preguntat pels mitjans en un esmorzar informatiu, el líder sindical ha assegurat que "no el sorprèn" que Amor hagi realitzat aquestes declaracions, ja que CEOE sol utilitzar els seus representants d'autònoms per fer declaracions d'aquest tipus, "com si el SMI només afectarà els autònoms”.

"Confirmen que CEOE no mourà la seva posició, si això és així, això no té gaire més recorregut (...) i demanarem al Govern que situï la pujada de l'SMI al 5%, que són només 76 euros més a l'any" , en comparació amb el que suposaria pujar-lo al 4%”, ha indicat Sordo.

MISSATGE A GARAMENDI: "EL 4% NO ÉS XANTATGE"

Alhora, durant l'esmorzar informatiu, Sordo ha traslladat al president de la CEOE, Antonio Garamendi, que "no hi ha cap xantatge a sobre de la taula", sinó una negociació, després que el president de la patronal hagi assegurat que la proposta del Govern de pujar el SMI un 4% o aplicar una pujada superior si no se suma la patronal és un "xantatge".

"Aquí el que hi ha és una negociació i, en una negociació, quan no arribes a un acord, ja que lògicament el no-acord ha de tenir un cost perquè si no, no hi ha cap incentiu a l'acord", ha recalcat Sordo.

Alhora, ha insistit que "cap empresa està en risc" perquè l'SMI pugi "el 4%, el 4,5% o el 5%". Per tant, ha demanat "valentia" al Govern per situar la pujada de l'SMI al 5% si CEOE no se suma a l'acord tripartit tal com està mantenint.

Pel que fa a la bonificació del camp i la indexació dels contractes públics, qüestions que sol·licita CEOE per unir-se a l'acord, ha reiterat que des del sindicat "no estan a favor" de bonificar el camp i han recordat que la indexació dels contractes públics a l'SMI "no és competència" d'aquesta taula.

Així, ha afirmat que estan treballant perquè el Ministeri de Treball es comprometi a convocar aquestes taules amb els ministeris competents de manera "paral·lela" per discutir aquestes qüestions, unes demandes que Sordo ha assegurat que traslladarà aquest dimecres al nou ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, en una reunió que mantindrà a la seu del Ministeri d'Economia.