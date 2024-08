Catalunya, entre les comunitats on més han pujat els preus als restaurants

La restauració eleva els preus mitjans un 4,3% al juliol a Espanya, amb variacions significatives entre les diferents comunitats autònomes i segments del sector, i Andalusia és la comunitat que lidera aquesta pujada de preus els últims dotze mesos, segons les dades de l'estudi 'Restaurant Price Tracker' de la consultora Simon-Kucher.

En concret, al llarg de l'últim any, un 17,7% dels restaurants ha incrementat els seus preus, i Andalusia és la que ha experimentat una pujada més gran en els preus, assolint el 7,1%, seguida per Catalunya, amb un increment del 6,9% i de les Illes Balears, amb una alça del 6,1%. Un augment que és degut a l'alta demanda turística en aquestes zones costaneres durant l'estiu.

Al costat contrari se situa La Rioja, que no ha incrementat els seus preus durant el mes de juliol, o Galícia, regió on la pujada s'ha limitat a un 2,2%.

Per la seva banda, Madrid i el País Basc, que, tot i ser destinacions turístiques durant l'època estival, han incrementat els preus tan sols un 4,6% i un 4,3%, respectivament, dues dècimes inferiors al que ha passat a Castella -La Manxa, on el percentatge puja fins a un 1,4%.

Mentre que a Cantàbria, que arriba al 6% de variació de preus, és la regió del nord d'Espanya on més s'ha notat aquesta pujada.

D'altra banda, l'informe revela que el desequilibri de l'augment de preus entre la restauració no organitzada davant l'organitzada (inferior al 3,5%) és perquè aquesta última va ajustar els preus més ràpidament en resposta a la inflació, davant la no organitzada que, al seu dia, va contenir els seus preus i els ha anat incrementant de manera gradual al llarg del darrer any.

Aquest fet fa que l'augment de preus més gran l'hagi patit la comunitat andalusa, que supera altres regions també altament turístiques, a causa principalment de l'alta proporció de petits establiments no vinculats a grans cadenes, aconseguint la xifra de més de 30.000 bars.

L'informe també revela els productes que més han pujat preus que són les pizzes i entrants al segment casual, mentre que les cafeteries lideren les alces al cafè, que arriba a pujar a l'estiu un 6%, al contrari del que passava els mesos previs al període de vacances.

Respecte als subsegments, el sandvitx continua liderant la pujada de preus respecte a l'any anterior al sector de menjar ràpid, arribant fins al 9,1% de variació de preu, a aquesta pujada se li suma l'increment dels plats principals en els restaurants del segment asiàtic, que puja fins al 4,8%.

Així, al juliol és per primera vegada l'any on els restaurants del subsegment americà i burger han vist baixar els preus respecte al mes anterior, tant en el segment de menjar ràpid com en el casual, registrant-se la baixada més gran en aquest (0,4 %), aquestes reduccions se centren en els seus productes de menú i burgers.