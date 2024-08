L'impost sobre el patrimoni d'Espanya és el més alt del món

Foto: Europa Press

La majoria dels països occidentals han eliminat l'impost sobre el patrimoni net. Tot i això, a Espanya encara és vigent i és el més alt, amb una càrrega que pot arribar al 3,5% en molts casos. Entre els països de l'OCDE només Suïssa, Noruega i Colòmbia mantenen aquest tipus de gravàmens sobre el patrimoni, però amb percentatges molt més baixos que els d'Espanya.

Segons les dades publicades per l'OCDE, a Espanya l'impost és progressiu i el tipus pot variar des del 0,16% que aplica el règim foral de Navarra fins al 3,5% per als béns patrimonials que superen els 700.000 euros.

A més, cal tenir en compte el recentment implantat “impost sobre el patrimoni net”. El 2022, el govern de Pedro Sánchez va introduir aquesta taxa que oscil·la entre l'1,7% i el 3,5% per a les persones amb actius superiors a 3 milions d'euros.

Què és aquesta taxa?

L'impost sobre el patrimoni és un impost directe i personal que s'aplica individualment i grava el patrimoni net de les persones físiques, és a dir, el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals és titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de què el titular hagi de respondre.

El termini per presentar l'impost sobre el patrimoni és el mateix que el de la campanya de la renda, d'abril a juny es presenten els impostos de l'exercici de l'any anterior.

L'impost de patrimoni es merita el 31 de desembre de cada any i afecta el patrimoni del qual sigui titular el subjecte passiu en aquesta data. L'impost sobre el patrimoni es presenta en línia mitjançant el Model 714 , en les mateixes dates que la Declaració de la Renda.

La manera de calcular-ho

La taxa varia segons la comunitat autònoma. No obstant això, en l'àmbit estatal, hi ha certs aspectes importants a considerar:

Exempció per a l'habitatge habitual : S'aplica una exempció de 300.000 euros per a l'habitatge habitual del contribuent.

Mínim exempt : S'estableix un mínim exempt de 700.000 euros tant per a contribuents residents com no residents.

Obligació de presentar la declaració :

Estan obligats a presentar la declaració aquells subjectes passius la quota tributària dels quals resulti a ingressar.

També l'han de presentar si el valor dels seus béns i els drets supera els 2.000.000 euros, encara que no resulti a ingressar cap quantitat.

Exempcions addicionals :