Multa de 290 milions a Uber

25 February 2024, US, San Francisco: L'Uber logo es pot escoltar a les headquarters del rider-hailing company. Photo: Andrej Sokolow / dpa - Only For Use In Spain

Uber ha rebut una multa de 290 milions d'euros als Països Baixos , la tercera i la més elevada des de l'any 2018 per transferir dades personals de conductors europeus i sense la protecció adequada als Estats Units.

En concret, aquesta Autoritat europea ha descobert que Uber recopilava informació sensible de conductors europeus (dades sobre comptes i llicències, dades d'ubicació, dades de pagament, dades penals i mèdiques, documents d'identitat, fotografies, etc.) i els transferia per a la seva emmagatzematge en servidors dels EUA, sense protegir-los adequadament , cosa que es considera una infracció greu del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

No és la primera vegada que Uber rep una multa per no protegir la privadesa dels seus conductors als Països Baixos, de fet, és la tercera i la més elevada des del 2018.