Oliu recorda als accionistes de Sabadell que encara s'han de pronunciar CNMV, CNMC i Govern

Arxiu - El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, en una imatge d'arxiu - Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha recordat en una carta als accionistes que després de la no-oposició del Banc Central Europeu a l'OPA hostil formulada per BBVA sobre l'entitat, ara és el moment que es pronunciïn la CNMV, la CNMC i, en darrera instància, el Govern i els accionistes.

En una carta adreçada als accionistes de l'entitat d'origen català, Oliu assenyala que, com calia esperar, el BCE no va mostrar objecció ja que la seva anàlisi "se centra en la solvència de BBVA i de l'operació proposada", que està facilitada per l'ampliació de capital que subscriurien els accionistes de Sabadell en cas d'acceptar el canvi d'accions.

Per això, ha assenyalat que ara s'hauran de pronunciar els reguladors espanyols, que prendran les seves decisions basant-se en com afectaria l'operació els accionistes de Banc Sabadell, la competència, els clients i el finançament de les pimes espanyoles.

Després d'això, serà el Govern qui prengui la paraula, tot i que ha recordat que ja ha anunciat que "s'oposa a l'operació per l'impacte negatiu que tindria sobre la competència, l'estabilitat financera i la inclusió territorial d'Espanya". Finalment, seran els accionistes de Banc Sabadell "els que decideixin si aquesta OPA tira endavant o no", ha subratllat al seu escrit.

També ha declarat que es tracta d'un procés "llarg i complex" en què els accionistes de la companyia de moment no han de prendre cap decisió, tenint l'oportunitat de decidir quan s'obri el termini d'acceptació de l'OPA, esperat per a finals del 2024 o per al 2025.

Aleshores, el consell d'administració de Banc Sabadell emetrà un informe en què valorarà l'oferta de BBVA i el directiu espera que BBVA "hagi divulgat informació clara, transparent i completa sobre tots els aspectes de l'oferta que puguin afectar el seu valor" i hagi proporcionat als accionistes "detalls suficients per prendre una decisió informada".