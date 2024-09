Les bones dades del sector serveis a Catalunya: repunt del 9,4% al juliol

Un cambrer atén dues clientes. Foto: Europa Press / Canva Pro

El sector serveis a Catalunya va registrar un important creixement en la facturació durant el mes de juliol, augmentant un 9,4% en comparació del mateix període de l'any anterior . Aquest increment va superar en 2,9 punts percentuals la mitjana nacional, que es va situar al 6,5%, segons les dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest comportament positiu és un reflex de la tendència general de recuperació del sector, impulsada per la reactivació econòmica després de la crisi provocada per la pandèmia.

El sector serveis, clau a l'economia catalana i espanyola, engloba activitats com el comerç, transport, hostaleria, comunicacions i altres serveis essencials tant per a consumidors com per a empreses. L'evolució favorable a Catalunya no sols destaca a nivell nacional, sinó que subratlla el pes de la regió en aquest sector, considerat un motor clau del PIB.

A nivell nacional, totes les comunitats autònomes van registrar increments en la facturació del sector serveis al juliol, sent La Rioja (+14,0%), Navarra (+11,5%) i Galícia (+10,1%) les que més van destacar quant a creixement. Per contra, les regions amb els augments més discrets van ser el País Basc (+1,4%), Madrid (+2,5%) i Aragó (+6,6%).

A l'acumulat anual, Catalunya també ha mantingut un exercici positiu. Des de començament del 2023, la facturació del sector serveis en aquesta comunitat ha crescut un 3,5%, fet que suposa mig punt percentual per sobre de la mitjana nacional, que se situa en el 3%.

A més de l'increment de la facturació, l'índex d'ocupació al sector serveis també va reflectir un avenç significatiu a Catalunya, amb un augment del 2,3% al juliol en comparació del mateix mes de l'any anterior. Això és indicatiu d'una millora en les condicions del mercat laboral dins del sector, cosa que reforça la importància del sector serveis no només com a motor econòmic, sinó també com a generador d'ocupació.

A nivell nacional, la taxa d'ocupació al sector serveis va ser positiva a totes les comunitats autònomes. Canàries va registrar el creixement més gran en ocupació, amb un augment del 3,18%, mentre que Múrcia va experimentar l'increment més modest, amb un 0,27%.

Aquestes dades revelen la sòlida recuperació del sector serveis, especialment a les regions més dependents del turisme, com les Canàries, i destaquen la importància del sector en el procés de recuperació econòmica a tot el país.