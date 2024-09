Un grup d'accionistes minoritaris del Banco Sabadell s'oposa a l'OPA hostil llançada pel BBVA | Europa Press

Un grup d'accionistes minoritaris del Banco Sabadell ha decidit unir-se per oposar-se a l'OPA hostil llançada pel BBVA, una operació que consideren perjudicial tant per a ells com per a l'entitat bancària catalana. Aquests petits accionistes han creat una associació amb seu al històric gremi de fabricants de Sabadell, el lloc on es va ubicar la primera oficina del banc. La iniciativa està liderada per Jordi Casas, advocat i president de la Fundació per la Indústria.

L'argument principal d'aquest grup és que el Banco Sabadell té un futur més prometedor si roman independent, en lloc de convertir-se en una "petita part" del BBVA. A més, subratllen que aquesta absorció podria tenir conseqüències negatives per a l'economia i les empreses a Catalunya, ja que es perdria l'autonomia que ha caracteritzat l'entitat des de la seva fundació el 1881.

Entre els membres destacats d'aquesta associació hi ha personalitats com Juan Corominas, president del consell social de la Universitat de Barcelona, l'economista Joaquim Badia, i els empresaris Juan Bril i Santiago Sauquet. L'objectiu principal del grup és defensar els interessos dels accionistes minoritaris davant qualsevol acció que considerin contrària als seus beneficis, i promoure una oferta financera diversa que fomenti el creixement econòmic en un entorn de lliure mercat.

Des d'aquesta nova agrupació, també s'ha mostrat una ferma oposició als oligopolis i s'ha defensat la independència del Banco Sabadell com una eina per seguir generant valor per als accionistes i clients. En aquest sentit, aboguen per una política de dividends "estables i creixents", que ofereixi rendibilitat als inversors mentre es minimitzen els riscos geopolítics i financers que solen afectar altres entitats.

El president de l'associació ha instat a tots els accionistes minoritaris del Sabadell a unir-se a la causa, afirmant que, si s'aconsegueix escoltar la seva veu, podran aturar l'operació pel bé de tots. Mentrestant, des del BBVA, el seu president Carlos Torres ha iniciat una cerca activa de suport entre els principals accionistes de Sabadell, tot i que ha descartat millorar el preu de la seva oferta.

Aquesta confrontació entre els accionistes minoritaris del Sabadell i el BBVA reflecteix una lluita per l'autonomia i la identitat financera d'un dels bancs més històrics d'Espanya, el futur del qual podria canviar radicalment depenent del desenllaç d'aquesta OPA.