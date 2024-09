UGT adverteix "mesures legals" si Bimbo no cessa "la sangria de pèrdua d'ocupació i drets" | Europa Press

La secció sindical UGT FICA ha subratllat en un comunicat el seu rebuig a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE) que suposaria el tancament de Bimbo a Valladolid i ha exigit a la companyia "un canvi en l'estratègia de distribució" per aturar "la sangria de pèrdua d'ocupació i drets". En cas contrari, adverteixen de la possibilitat d'emprendre "mesures legals".

En el comunicat, la federació ha criticat les últimes decisions adoptades per l'empresa i ha reiterat la seva oposició "sense paliatius" a l'anunci realitzat per la Direcció del Grup Bimbo Donuts Iberia de procedir al tancament "sorpresiu" de la planta de Valladolid.

En aquest sentit, han reclamat conèixer el "pla industrial" que aplica la companyia i que, en la seva opinió, porta les plantilles a un clima d'incertesa desconegut en el Grup donat que la informació sobre el mateix és inexistent.

Segons assenyala UGT FICA, la companyia està en "un perillós punt de no retorn" perquè interpreten que ha apostat per "un canvi en el model de distribució que venia aplicant-se en el Grup i que es concreta en la distribució dels productes a grans clients a través de plataformes en detriment de les rutes tradicionals", cosa que consideren que genera "pèrdues quantioses" en les retribucions de les persones treballadores de l'àrea comercial.

Aquest canvi de model, que recorden que UGT FICA ha denunciat "des de fa mesos", és "l'origen no només de la pèrdua de salari del personal de l'àrea comercial sinó també en l'extinció de diversos centenars de contractes i en el retall de comandes registrat en les rutes tradicionals".

Així, han recordat que "fa uns pocs mesos, i després d'una important reducció de personal de l'àrea comercial", es va procedir al tancament de les plantes de Paracuellos (Madrid) i El Vergel (Alacant), a les quals s'uneix ara l'anunci del tancament de la planta de Valladolid.

Aquests tancaments suposen "una reducció de gairebé 600 llocs de feina a fàbrica" en aquest 2024, al qual s'hauria d'afegir l'excedent produït en venda, que situen "al voltant de 500 treballadors", tot això vinculat a un model de distribució que veuen com "erroni i inadequat".

Per tot això, UGT FICA adverteix que, si no s'adopten mesures perquè "cessi la sangria de pèrdua d'ocupació i de drets", posarà en marxa "mesures legals" que estimi "necessàries" per "defensar les condicions laborals i els drets de les persones treballadores de Bimbo Donuts Iberia".