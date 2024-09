Quantes pimes catalanes es veurien afectades per l'absorció del Banc Sabadell pel BBVA?

El Banc Sabadell s'oposa amb totes les forces l'OPA del BBVA/ Foto Arxiu

Ha contraatacat l'argument del banc català i del Ministeri d'Economia sobre els riscos de l'operació per a les pimes afirmant que aquest no se sosté basat en un càlcul realitzat a l'entorn corporatiu de la seu de BBVA a Las Tablas a partir de la base de dades Sabi Informa, amb 154.000 pimes que van reportar les seves dades de facturació i que no superen els 50 milions, llindar que fixa el Banc d'Espanya i la Comissió Europea per definir les empreses com a pimes.

D'aquest total de pimes el BBVA té com a clients el 28% i Sabadell al 25% sense que existeix segons el banc blau amb prou feines solapament. Només l'1,5% de pimes espanyoles de la mostra treballen únicament amb els dos bancs, percentatge que augmenta al 3,6% a Catalunya.

I encara que la mostra només inclou les pimes que han registrat dades a la plataforma, lluny dels gairebé tres milions d'empreses que hi ha a Espanya, i amb facturació de fins a 50 milions. Per a BBVA és un exemple que qüestiona el problema de competència a què al·ludeixen Banc Sabadell o el mateix ministre Carlos Cuerpo, així com la nova associació d'accionistes minoritaris de Banc Sabadell o els governs regionals de Catalunya o el País Valencià, que també s'han oposat obertament a aquesta OPA.



Si es produís la fusió, BBVA superaria en quota de crèdit pimes Santander (23%) i CaixaBank (21%), però sense allunyar-se gaire, en arribar al 24%, segons les estimacions que trasllada al mercat.

El banc presidit per Carlos Torres vol combatre la idea que s'ha instaurat que hi ha un risc per a la competència i que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) anirà a la segona fase, allargant el procés i augmentant la probabilitat de que hi hagi compromisos o exigències (remeis) més severs.

Malgrat tot el mateix Onur Genç, conseller delegat de BBVA, va assegurar aquest dimecres que les estimacions de terminis continuen sent bones i que és probable que la CNMC aprovi la compra a la fase u, en un període de cinc a sis mesos, encara que ja se n'han consumit quatre i la seva presidenta, Cani Fernández, va explicar per què el procés és llarg la setmana passada al Congrés. "Estem convençuts que l'operació s'hauria d'aprovar en fase 1, perquè no hi ha problemes de competència", va assegurar Genç en una trobada organitzada per Bank of America.

Fins ara, Sabadell, el ministre Cos i altres institucions han alertat del risc de la fusió, si es produeix, per a les pimes, en la mesura que tindrien una finestreta menys a la que acudir per sol·licitar finançament, ja que solen treballar amb diversos bancs, tant en serveis com en finançament.

Un altre càlcul, en aquest cas d'un estudi de FRS Inmark, apunta al contrari del que ara està traslladant BBVA, reforçant la preocupació que transmet Sabadell al mercat. En aquest cas, mostra que el 22% de pimes entre dos i 10 milions de facturació treballen amb els dos bancs, i el 31% de les empreses que facturen entre 10 i 100 milions. A Catalunya, els percentatges augmenten fins al 38% i el 52%, respectivament. Així mateix, Sabadell sempre recorda que tres de cada quatre empreses a Catalunya són clients, i al voltant de dues de cada tres a l'arc mediterrani.