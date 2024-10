Catalunya proposarà el model d'empresa mixta per al traspàs de Rodalies abans d'acabar el 2024

Foto: EuropaPress

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assenyalat aquest dimecres que abans de finalitzar l´any traslladaran un model d´empresa mixta, Generalitat-Govern, per a la gestió del traspàs de Rodalies.

Paneque ha dit que el compromís era tenir aquest model abans de finalitzar el 2024 i el mantenen. "Estem treballant internament des de la Conselleria amb els serveis jurídics per als estatuts de la nova empresa mixta", ha indicat en declaracions als mitjans després de reunir-se amb el ministre de Transports, Óscar Puente, a la seu del Ministeri.

La consellera catalana ha explicat també que s'activarà un grup de treball per abordar la situació dels treballadors de Rodalies, per "continuar escoltant les forces sindicals, els seus representants i veure quina és la millor manera d'encaixar les demandes en aquest traspàs".

Mesures contra el vandalisme

Igualment ha posat èmfasi en la necessitat d'un pla de mesures urgents per millorar el servei de trens a Catalunya pel que fa a la seguretat, apuntant a la lluita contra el "vandalisme".

Paneque ha traslladat un missatge de "tolerància zero" contra els actes d'actes de vandalisme en trens i estacions, com el robatori de coure i els grafits, que "tenen una incidència negativa molt directa al servei i, per tant, a la ciutadania".

Durant la reunió amb Puente, la consellera ha fet esment també a "la millora de la informació" que es dóna al ciutadà quan hi ha incidències al servei. "Pensem que hi ha tecnologia avui dia per poder-ho fer d'una manera més àgil i que el ciutadà pugui decidir si busca un transport alternatiu o si s'espera", ha dit, abans d'assenyalar que el ministre ha donat el seu compromís per iniciar aquest pla mesures urgents.

Pel que fa a la bonificació del transport públic, que s'acabarà el 31 de desembre que ve si no es renova, la portaveu ha insistit que aquesta decisió és competència del Ministeri i que des del Govern esperen per poder fer les valoracions pertinents.

A més, Paneque ha anunciat que el Govern central destinarà 710 milions d'euros a millores a diverses carreteres de Catalunya, en concret per a l'AP-2, l'AP-7, la B-40 i la N-260.

Ha detallat que serà al proper Consell de Ministres quan el Govern aprovarà aquesta partida i ha valorat que així es podran "desencallar diferents encomanes de gestió que tenien des del Ministeri cap al Govern de la Generalitat".

"Bona predisposició" de Puente

Paneque, que ha reiterat la "lleialtat institucional" del Govern al Govern, ha volgut subratllar que seran "exigents" des de Catalunya: "Perquè hi ha moltes qüestions que hem de posar en marxa i avançar, però en qualsevol cas sempre amb bon to i amb cordialitat".

La portaveu catalana ha assegurat que hi ha "bona predisposició" per part del ministre, de qui ha valorat el "compromís en la millora d'infraestructures".