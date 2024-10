Ebro Factory converteix en indefinits 507 exempleats de Nissan a Barcelona

El CEO d'Ebre, Pedro Calef - EP

La direcció d'Ebro Factory, la companyia que ha ocupat les instal·lacions de l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, ha decidit convertir en indefinits els contractes de 507 exempleats de la planta. Aquests treballadors, que mantenien contractes de formació des del tancament de la planta el 2021, passaran a ser fixos, segons l'acord aconseguit a finals del 2023 entre l'empresa i els sindicats.

D'acord amb les fonts d'Ebre i els sindicats, els empleats veuran un augment dels salaris, que s'equipararan al conveni del sector del metall amb un 20% addicional. Això implica que els treballadors passaran de cobrar uns 18.900 euros bruts cada any sota els contractes de formació, a aproximadament 31.300 euros anuals, com a part de les noves condicions pactades.

Acord després d'incertesa a Ebro Factory

Fa algunes setmanes, la direcció d'Ebre havia manifestat que la baixa productivitat de la planta podria portar a reduir la jornada laboral a sis hores diàries ia mantenir els sous en nivells similars als dels contractes de formació, amb salaris bruts mensuals del voltant 1.575 euros. Tot i això, l'aliança entre l'empresa espanyola Ebro i la xinesa Chery ha decidit complir amb les condicions acordades el 2023, tal com ho van exigir els sindicats, que consideraven "innegociable" l'acord aconseguit.

Aquest canvi garanteix als 507 exempleats de Nissan millors condicions laborals, tot i que encara queda pendent definir la càrrega de treball per a tots ells. Actualment, uns 100 empleats es destinaran a la producció dels nous models SUV de la marca Ebre, la fabricació dels quals està programada per començar el 18 de novembre, un cop es completin els tràmits d'homologació.

Incertesa sobre el futur de la producció

Pel que fa a la resta dels treballadors, la direcció d'Ebro Factory i els sindicats estan avaluant-ne les funcions. Entre les opcions plantejades hi ha activitats productives, la transformació de la planta per adaptar-la a futures necessitats o la formació dels empleats per als nous llocs que requerirà la producció de vehicles en el futur.

Originalment, més de 600 extreballadors de Nissan es van beneficiar dels contractes de formació introduïts al febrer de 2024. Amb la conversió de 507 d'aquests contractes a indefinits, alguns dels empleats ja han estat reincorporats a la planta, mentre que la resta veurà situació laboral consolidada en els propers mesos.

Retard a la producció de l'Omoda 5

D'altra banda, Ebro Factory ha confirmat que la producció del model elèctric Omoda 5, desenvolupat en col·laboració amb la companyia xinesa Chery, s'endarrerirà fins al 2025. Aquest model, elegit per iniciar la fabricació a la planta de Barcelona, no començarà a produir-se fins el proper any a causa dels canvis regulatoris anunciats per la Comissió Europea, que afecten els aranzels dels vehicles elèctrics fabricats a la Xina.

Tot i aquest retard, la producció de l'Omoda 5 es realitzarà sota el sistema CKD (Complete Knock Down), cosa que implicarà la instal·lació de línies completes de soldadura i pintura per a la seva fabricació des de l'inici. Aquest enfocament permetrà a Ebro Factory millorar la qualitat dels processos productius i reduir la dependència de l'assemblatge simple.

El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, va minimitzar la importància del retard en la producció del model Omoda 5, explicant que la decisió d'Ebro i Chery d'implementar un sistema més complet de fabricació és un pas positiu cap a la consolidació d'un projecte industrial sòlid a la Zona Franca de Barcelona.