CaixaBank i el Ministeri d'Agricultura destinaran 5 milions d'euros a la innovació del sector

CaixaBank i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació han anunciat una inversió conjunta de gairebé 4,6 milions d'euros els tres anys vinents per impulsar solucions que ajudin el sector agroalimentari espanyol a enfrontar els seus desafiaments futurs.

Aquest conveni, finançat al 50% per ambdues entitats, busca millorar la competitivitat, sostenibilitat, innovació, inclusió de la dona i el relleu generacional al sector agrari, ramader, pesquer i alimentari durant els exercicis del 2024 al 2026.

A través d'AgroBank, CaixaBank es compromet a donar suport a iniciatives clau per al sector agroalimentari i pesquer, fomentant la inversió en modernització i innovació d'explotacions agràries per millorar-ne la competitivitat.

Projectes conjunts

Entre les iniciatives recents destaca el programa Crecemos juntas - Proyecto Mentoras Rurales , una plataforma de desenvolupament professional per a dones emprenedores a zones rurals. Dissenyat pel departament de Recursos Humans de CaixaBank, aquest projecte cerca transmetre coneixements i experiències a noves generacions de dones emprenedores i consolidar una xarxa de referents rurals.

El programa ha comptat amb 17 parelles de mentoria, on una mentora guia una mentida en àrees com el relleu generacional, sostenibilitat i economia circular. Les mentores han destacat la satisfacció d'ajudar les ments a assolir els seus objectius a curt i llarg termini i enfortir xarxes de suport entre dones.

En l'àmbit de la innovació i la digitalització, CaixaBank i el Ministeri han impulsat la segona edició d''AgroBank Tech Digital INNovation', un programa d'acceleració d'startups agroalimentàries. Amb 217 candidatures aquest any, un 41% més que l'any anterior, aquest programa es consolida com a referent en l'acceleració de noves empreses del sector agroalimentari.

AgroBank: compromís amb el sector agroalimentari

AgroBank, la divisió agroalimentària de CaixaBank, és líder en presència i quota de mercat a Espanya i és l'entitat de referència per a un de cada dos agricultors i ramaders del país. El primer semestre del 2024, AgroBank va destinar 14.826 milions d'euros al finançament de la cadena agroalimentària, un creixement del 4,1% respecte de l'any anterior. Aquest suport demostra el compromís de CaixaBank amb un sector essencial per a l'economia espanyola, recolzat per la seva xarxa d'oficines extensa, especialment en àrees rurals.