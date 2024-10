Condemnen el Sabadell per incomplir el deure de custòdia de fons d'un client amb discapacitat

Banc Sabadell - EP

La Sala Primera del Tribunal Suprem ha condemnat el Banc Sabadell per haver incomplert els deures de custòdia dels fons d'un client vulnerable per raó de la discapacitat, segons ha informat en un comunicat l'òrgan judicial.

El cas se centra en un client que, després de patir un accident de trànsit, va rebre una indemnització de gairebé 700.000 euros per les seqüeles greus que li van quedar. A causa de la seva situació de dependència i discapacitat, posteriorment va ser declarat incapaç i es va acordar rehabilitar als pares la pàtria potestat.

El pare tenia juntament amb altres socis una empresa, que treballa amb el Banco Guipuzcoano (posteriorment adquirit per Banc Sabadell). Va ser en aquest banc on els pares van obrir un compte per dipositar la indemnització i on es van contractar fons i productes amb aquests diners.

Posteriorment, aquesta empresa va entrar en crisi econòmica i el pare va fer servir 320.000 euros del fill per pignorar un préstec concedit pel Banco Guipuzcoano. Entre el 2008 i el 2012, el pare va fer servir gairebé 58.620,15 euros propietat del seu fill per amortitzar préstecs que la seva empresa tenia amb aquest banc.

Després d'aquesta situació, el fill, mitjançant la representació dels pares, va decidir demandar Banc Sabadell i l'empresa del pare perquè tornessin aquests gairebé 60.000 euros. Al·legava entre altres arguments que el banc hauria d'haver sol·licitat autorització judicial del pare per disposar d'aquestes quantitats.

En primera instància, la Justícia va absoldre el Sabadell en determinar que no era necessària aquesta autorització judicial i al seu lloc va condemnar l'empresa de què era soci el pare. Això mateix va ser mantingut en segona instància.

Però ara el Tribunal Suprem ha decidit condemnar el banc, però no perquè consideri que els moviments requerien autorització judicial, que no era el cas, sinó per no haver custodiat adequadament els fons del seu client.

La Sala considera que incumbeix a l'entitat financera en què es troben dipositats els diners de persones vulnerables, com són les persones amb discapacitat, una "especial diligència" per detectar fraus i abusos, també dels representants legals.

A més, els magistrats aprofundeixen que el banc coneixia que aquests fons procedien d'una indemnització per discapacitat, que el fill tenia aquesta discapacitat i que per això actuava en nom seu el pare, i que aquests fons s'havien de destinar per saldar un deute que l'empresa mantenia amb aquest mateix banc. És per això que la Sala considera que l'entitat financera "va obtenir un benefici a l'empara d'una actuació del representant legal tot i conèixer que excedia les facultats representatives".

Com que l'empresa de què era soci el pare ja havia estat condemnada, la nova condemna al banc suposa que les dues empreses són responsables de manera solidària de tornar els gairebé 60.000 euros.