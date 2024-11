Multa a SEAT per una vulneració de la llei amb la seva política de 'cookies'

La web de SEAT. Foto: SEAT / Canva Pro

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha sancionat SEAT per vulnerar la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) de 2002, a causa de la implementació de cookies al seu lloc web sense el consentiment explícit de l'usuari. La infracció observada podria suposar una multa de fins a 30.000 euros.

A l'informe de l'AEPD, es detalla que, en visitar la pàgina web de SEAT, les galetes tècniques o necessàries s'activen automàticament, independentment de si l'usuari les accepta o no. A més, el lloc fa servir cookies de funcionalitat que milloren l'experiència de navegació recordant les eleccions de l'usuari, encara que no són essencials per al funcionament bàsic del lloc. També es van detectar galetes de segmentació, les quals rastregen els hàbits de navegació amb fins publicitaris.

Un dels punts crítics de la infracció és que, si l'usuari intenta revocar el consentiment per a l'ús d'aquestes cookies, la pàgina segueix utilitzant-ne algunes, fins i tot després de seleccionar l'opció de “rebutjar opcions”. Segons la normativa, l'usuari ha de poder retirar fàcilment el consentiment en qualsevol moment, i el sistema per fer-ho ha de ser tan accessible com quan es va atorgar el permís inicial. L'AEPD considera que SEAT no facilita aquest procés adequadament.

Per aquestes raons, l'AEPD considera que SEAT incompleix l'article 22.2 de la LSSI, que exigeix que l'usuari atorgui consentiment previ per a l'ús de galetes que no són estrictament necessàries. La infracció, classificada com a lleu, podria suposar una multa de fins a 30.000 euros. Tot i això, després d'avaluar els fets i aplicar criteris atenuants, l'agència ha establert una sanció inicial de 20.000 euros.

L'AEPD permet a SEAT reduir l'import de la multa si l'empresa accepta responsabilitat abans de finalitzar el procés sancionador. Amb aquesta acceptació, la multa es podria reduir en un 20%, quedant en 16.000 euros. Així mateix, si SEAT opta pel pagament voluntari de la sanció dins el termini establert, s'aplicaria una altra reducció del 20% i baixarà la sanció a 12.000 euros en total.

L'agència aclareix que la sanció es basa en la manca de consentiment i la impossibilitat per a l'usuari de revocar la seva decisió fàcilment. Aquesta resolució no admet recurs administratiu, per la qual cosa Seat haurà de decidir si acull les reduccions ofertes o assumeix la sanció completa.