Adif destina 5,8 milions a la compra de 270 plataformes per facilitar l'accés amb cadira de rodes | Europa Press

Adif Acerca, el servei d'assistència gratuïta que Adif ofereix a viatgers amb discapacitat i mobilitat reduïda, comptarà amb 270 noves plataformes elevadores, equips que faciliten l'embarcament i el desembarcament del tren de passatgers en cadires de rodes. Es complementarà el servei amb rampes plegables, cadires de rodes, sistema de vídeo-interpretació en llengua de signes, entre d'altres.

La companyia ha licitat per 5,8 milions d'euros la compra d'aquestes noves plataformes electromecàniques, que es distribuiran entre les 146 estacions en què presta assistència. D'aquesta manera, renovarà i ampliarà el parc d'equips mecànics i auxiliars de què disposa, segons indica Adif en un comunicat.

Les plataformes elevadores estan situades a les andanes de les estacions, a disposició dels assistents de mobilitat d'Adif Sobre, per facilitar l'accés als trens dels viatgers amb cadira de rodes salvant la distància entre les andanes de les estacions i la porta de entrada als trens.

Per això, l'assistent col·loca la plataforma davant la porta del tren, desplega una rampa per la qual el viatger amb cadira de rodes accedeix a la base de plataforma i, un cop elevada per un sistema electromecànic, connecta amb l'interior del tren mitjançant una altra rampa.

A l'abril, Adif Acerca va estrenar oficina a Porta d'Atocha Almudena Grandes i aquest mes d'octubre va començar a donar servei a l'estació d'Avilés, després que s'implantés a cinc -Antequera AV, Sanabria AV, Gudiña-Porta de Galícia, Callosa de Segura-Cox, i Arévalo (Àvila)- durant el 2023, any que va tancar amb rècord d'assistències a viatgers: 750.499, un 17,3% més que el 2022

Adif Sobre és el servei, prestat per Adif, que totes les empreses ferroviàries ofereixen gratuïtament a viatgers amb discapacitat (motriu, visual, auditiva i cognitiva) i mobilitat reduïda (persones grans, dones embarassades, persones que portin carrets de nadó, etc.) per facilitar el pas per estacions i la pujada i baixada del tren.

Uns 600 assistents de mobilitat presten el servei a 146 estacions amb circulacions d'alta velocitat, i mitjana i llarga distància.

Adif Sobre es pot sol·licitar a través dels canals de venda de les empreses ferroviàries i presencialment a 70 estacions d'Adif. En aquestes terminals la petició es pot fer fins a trenta minuts abans de la sortida del tren ia les 76 estacions restants, almenys dotze hores abans.