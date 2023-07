Les eleccions es presenten com un moment decisiu per al destí polític de Catalunya, amb diversos líders expressant les seves conviccions aquest dia crucial.

Els líders polítics de Catalunya han acudit a les urnes a les eleccions generals d'aquest diumenge, demostrant el seu compromís amb la democràcia i animant la ciutadania a exercir el dret al vot en una jornada transcendental per al futur polític de la regió.

PSC

Salvador Illa, el primer secretari del PSC, ha manifestat la convicció que Catalunya i la resta d'Espanya estaran a l'alçada del que està en joc en aquestes eleccions generals. Després de votar al Centre Cultural Lope de Vega de la Roca del Vallès (Barcelona), Illa ha destacat la importància d'aquestes eleccions, qualificant-les com a històriques i decisives. Ha expressat bones sensacions i ha agraït a totes les persones que han fet possible el desenvolupament de la jornada electoral amb normalitat, incloent-hi un agraïment especial als treballadors de Correus.

D'altra banda, la candidata del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, ha destacat la importància de les eleccions generals d'aquest diumenge com una mostra de la fortalesa democràtica d'Espanya i el compromís cívic dels ciutadans. Després d'exercir el seu vot en la Escola Brusi de Barcelona, va expressar la seva confiança que Catalunya respondrà massivament a les urnes. Batet va ressaltar que cada vot és crucial en aquests comicis i que pot definir el futur del país.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, confia en una alta participació i destaca la importància d'avançar en drets i llibertats en les eleccions generals. Després de votar en la Escola Grèvol del districte de Sant Martí, Collboni assenyala que la jornada es tracta de votar per avançar o retrocedir, i augura un "resultat progressista a Barcelona". A més, destaca la normalitat de les eleccions a l'estiu.

PP

Nacho Martín a la platja de Castelldefels al costat del seu alcalde Manu Reyes/ @PP



A més, el candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha cridat aquest diumenge a concentrar el vot al seu partit per evitar una reedició d'un govern PSOE-Sumar, declarant: "Avui és el dia del canvi". Des de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, Martín Blanco ha rebutjat un altre “govern de coalició mal avingut” i s'ha referit als comicis com la festa de la democràcia.

ERC

El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, vota en les eleccions generals del 23 de juliol.

El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha fet una enèrgica crida als ciutadans perquè participin a les eleccions, tot recordant que aquest és l'únic dia en què tots tenen el mateix poder i capacitat per transformar les coses. Després d'emetre el seu vot a l'Escola Rodoreda de Badalona (Barcelona), Rufián ha subratllat que l'acte de votar és el moment en què cada persona té el poder per enfrontar aquells que exploten, menteixen o reprimeixen la societat. Ha posat èmfasi que és fonamental ser conscients d'aquesta realitat i ha instat els catalans a participar en allò que sempre s'ha considerat "la festa de la democràcia", destacant que el resultat de la jornada electoral definirà el rumb polític de la regió.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha emfatitzat la valentia de Catalunya en derrotar el feixisme moltes vegades al llarg de la història. Després d'exercir el seu vot a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Junqueras ha expressat la seva confiança que els propers anys la regió demostrarà novament la seva capacitat per vèncer els desafiaments que se li presentin i assolir noves victòries.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat els catalans a omplir les urnes en aquestes eleccions generals, reconeixent que s'estan jugant molt. Acompanyat de la seva dona i filla, Aragonès ha augurat una "altíssima participació" ciutadana després d'exercir el vot a Pineda de Mar (Barcelona). Ha expressat el seu agraïment a totes les persones que han treballat perquè la jornada electoral es desenvolupi amb tota normalitat.

A més, la número dos d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha animat la ciutadania a participar en aquestes eleccions, destacant que s'hi juguen molt i que és una oportunitat per defensar Catalunya i el que representa. Jordà ha realitzat aquestes declaracions després de votar a Ripoll (Girona), insistint en la importància d'acudir a les urnes i expressar la veu en aquest crucial dia.

SUMAR-EN COMÚ PODEM

Aina Vidal votant/ @Sumar

La candidata de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha subratllat la importància crucial d'aquestes eleccions, qualificant-les com les més transcendentals de la dècada. Des del CIC Gràcia de Barcelona, Vidal ha manifestat la seva confiança que es pugui formar un govern "decent" per al benestar de tots els espanyols. Ha posat èmfasi que la població votarà amb la gent que volen al cap, considerant el món on viuen i també pensant en els seus barris.

A més, el portaveu de campanya de Sumar i eurodiputat, Ernest Urtasun, ha celebrat el canvi positiu en la dinàmica de la campanya la darrera setmana. Des de la Institució Cultural CIC Gràcia, Urtasun ha demanat als indecisos que es mobilitzin i ha emfatitzat la importància que cap vot progressista es quedi a casa.

CUP

El candidat de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha instat la ciutadania a mobilitzar-se en les eleccions generals, destacant el vot com una manera d'enfrontar els desafiaments actuals. Després d'exercir el seu dret al vot en l'Institut del Teatre de Barcelona, Botran va afirmar que votar "és una arma més" per a combatre les desigualtats. A més, va subratllar que tant la reculada de la llengua com l'emergència climàtica requereixen accions més enllà del vot, com l'organització i la mobilització.

La candidata de la CUP al Congrés per Girona, Mireia Vehí, vota a Figueres (Girona).



Mireia Vehí, la candidata de la CUP al Congrés per Girona, ha realitzat un apassionat cridat a omplir les urnes amb “vots antifeixistes, feministes, independentistes i ecologistes”. Després de votar a l'Escola Sant Pau de Figueres (Girona), Vehí ha expressat la seva esperança que l'esquerra independentista pugui obtenir representació a les comarques gironines i mantenir la que ja tenia a les comarques de Barcelona.

JUNTS

@miriamnoguerasM

Per la seva banda, la candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha instat a la participació a les eleccions generals d'aquest diumenge, demanant als ciutadans de Catalunya que votin formacions catalanes: "Que tothom hagi de votar i que el missatge quedi clar: ni PP ni PSOE: Catalunya". Ha assegurat que el poble de Catalunya no falla mai i ha insistit que Catalunya és una nació independent, no una província espanyola més.