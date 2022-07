Valentina Berr, celebrant un gol en la seva última temporada com a futbolista / @valentina.berr

El 28 de juny es va celebrar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI . Mentre que els carrers s'omplien de festa per reivindicar la igualtat de les lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals davant de la resta de societat... un post apareixia a Instagram. Un post en què es demostrava que la societat no està tan bé, no està tan avançada com ens volen fer creure, i que encara queda molt perquè sigui un espai segur per a tothom que surti d'allò més normatiu. "Per què voleu un dia de l'Orgull quan ja teniu igualtat?", se sent entre el murmuri de la dreta més rància. I la realitat és que es necessita per casos com els de Valentina Berr.

Valentina, nascuda a Ripollet el 5 de gener del 1993, era una futbolista transsexual que va anunciar que "penjava les botes" per la transfòbia que havia sentit durant quatre anys. Va començar al món del futbol amb 10 anys, quan encara es trobava en el gènere erroni. Ara, amb 29 anys, s'ha vist obligada a posar punt final a una de les passions.

Abans de començar el procés, jugaves a futbol? Com va ser la transició de passar del masculí al femení?

Sí, de fet jo des dels 10 fins als 14 anys vaig jugar en equips mixtos, amb més noies (i molts nois), i em sentia força a gust. Quan vaig haver de passar a jugar només amb nois, em vaig sentir completament fora de lloc. Sentia que no encaixava res en les dinàmiques que es generaven de comportaments en què els homes eren hipermasculins. No obstant això, no crec que aquesta sensació la tinguem només les dones trans; qualsevol persona que surti de la norma difícilment se sentirà còmoda en un entorn com el del futbol masculí, per això o l'abandonen o amaguen la seva veritable essència per formar-ne part sense destacar. Per això gairebé no hi ha diversitat en el futbol masculí.

Com vas començar a notar la transfòbia al teu voltant?

Crec que la transfòbia no “es nota”, simplement hi és. Tu pots estar més còmoda o més incòmoda amb això, igual que passa amb el masclisme. Hi haurà dones a qui no els afecti que elles hagin de carregar amb tota la càrrega de responsabilitat de les feines de la llar, o que no “notin” el perill de caminar soles pel carrer de nit. Però es noti o no, tot això existeix. La transfòbia existeix des del primer moment en què t'obliguen a sotmetre't a tractament hormonal i que un psicòleg certifiqui que estàs trastornada durant dos anys per poder canviar el teu DNI i poder formar part del futbol femení. No és una cosa que “es comenci a notar”.

Les teves companyes i equips et van recolzar, però creus que podrien haver fet alguna cosa més per ajudar-te?

Crec que el que es pot veure a la meva publicació d'Instagram, en què comunico la meva retirada i denuncio els motius, és que tant companyes, com rivals, clubs i altres estan d'acord que el que passa és totalment injust i impropi d'una societat que hauria de complir amb els Drets Humans. Potser una manera de contribuir que això no segueixi passant seria unir forces i comunicar aquestes injustícies als organismes que estableixen aquestes normatives discriminatòries.

Has demanat ajut a les institucions? En cas d'haver-ho fet, t'han fet cas?

Fins ara no he demanat ajut a ningú perquè no volia ser artífex de cap canvi mentre formava part del futbol femení. Només volia adaptar-me al que hi havia i intentar gaudir mentre pogués, perquè dins del futbol femení havia trobat una cosa que feia anys que buscava sense èxit: pau. Poder estar més o menys en pau entre les meves companyes, també diverses com jo, era el que necessitava, perquè sembla que hem d'estar tot el dia lluitant i això crec que és un error. Les persones que ens sortim de la norma necessitem espais de pau. No volia convertir la meva trajectòria futbolística en una guerra contra les injustícies, un projecte activista. Era una qüestió personal i íntima.

Per part de la premsa, què han dit de tu? Quin missatge els donaries per millorar el tracte cap a les futures futbolistes trans?

Crec que està caient en l'error de creure que la majoria de la premsa m'ha insultat a nivell personal, i això no és així. Quan jo denuncio la violència per part de la premsa, si bé és cert que en part ha estat directament contra mi (i amb comentaris molt greus com insinuar que algunes dones trans som un perill per a les nenes als vestidors), sobretot em refereixo que des dels mitjans s'està amplificant el discurs d'odi contra les dissidències, contra les persones que surten de la norma. Difonent bulls, com el de la nedadora Lia Thomas, que va denunciar la periodista Noemí López Trujillo , que només contribueixen a crear un entorn més hostil i, en conseqüència, dissuadir-nos de la pràctica esportiva. Crec que és essencial que es deixi d'actuar com a altaveu de la ultradreta i dels missatges d'odi, és una irresponsabilitat per part dels mitjans que això es continuï fent.

Quin és l'episodi més greu que recordes?

No crec que es tracti d'episodis més greus que d'altres, sinó d'una violència estructural que asfixia de mica en mica fins que ja no en pots més.

Amb quina paraula definiries aquests anys d'assetjament?

Ranci.

Per què vas decidir aguantar 4 anys amb l'assetjament? Vas pensar a deixar-ho abans?

Vaig pensar a deixar-ho moltíssimes vegades durant els 4 anys. Per entendre per què vaig aguantar tant, és important tenir en compte com és el dia a dia de moltes dones trans, amb la taxa d'atur i de precarietat que hi ha, l'assetjament als carrers, a les xarxes, la manca de xarxes de suport familiars, la violència a les escoles, a la feina, etc... Al final, moltes de nosaltres aprenem a conviure amb el concepte d'“aguantar”, perquè o aguantes, o no fas res. Evidentment per altra banda estem lluitant perquè canviï, però tampoc crec que sigui una responsabilitat exclusiva dels qui ho patim. Estem construint una societat completament injusta i és responsabilitat de totes canviar això. A mi em fa vergonya, fàstic i una ràbia enorme veure el que va passar a Melilla, la manera com s'ha menyspreat la vida de totes aquelles persones que van morir, que tenien les seves històries, els seus éssers estimats. Ens hem d'unir per canviar moltíssimes coses, en tots els àmbits.

Quin somni et queda pendent de complir a nivell futbolístic?

Crec que un dels meus somnis és entrenar . Sobretot a categories inferiors, acompanyar les més petites a créixer futbolísticament, a aprendre a gaudir del futbol, i dels valors que s'hi poden desenvolupar gràcies. Sóc una persona molt mami des de sempre, i contribuir a través del futbol a l'educació de nenes i joves per a mi seria una meravella. Però de moment no tinc ni temps ni energies per dedicar-m'hi. Potser més endavant.

Quin llegat creus que deixes a nivell social?

Caldrà veure-ho, potser és una mica aviat. Potser sí que ha aconseguit que molta gent reflexioni sobre violències que avui dia passen i de les quals no eren conscients, i que hi hagi hagut una mobilització impressionantment positiva de suport cap al que explico, però potser és una cosa que d'aquí un parell de dies, quan acabi l'Orgull i les empreses treguin les banderetes arc de Sant Martí, ens torni a importar només a les quatre persones de sempre i es quedi tot com està. A curt termini no crec que puguem anomenar “llegat”. Tant de bo que en un futur sí que puguem dir que el meu llegat i el de tantes altres que estan posant el cos i la salut hagin servit perquè el món sigui més just. Si vols, ens veiem d'aquí uns anys i m'ho tornes a preguntar. Et seré igual de sincera que avui.