El Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí/ davant del seu ordinador @CatPress Enric Botí és des de 2019 el Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya ha rebut a Catalunyapress després de conèixer-se l'informe sobre la creació d'ocupació pel Grup Social ONCE.

-- Senyor Botí. En aquest informe que ha presentat el Grup Social ONCE es veuen reflectides moltes dades positives. Generació de nous llocs de treball, conversió de contractes temporals en contractes indefinits... Quin balanç en fa?

-- El que puc dir és que la palanca de les vendes l'estem recuperant i afortunadament es comença a acostar una mica més al que teníem a la prepandèmia el 2019. Que la palanca de les vendes funcioni vol dir que la palanca social arriba encara més lluny. I la palanca social més important és la feina, i poder dir que avui a Catalunya, amb orgull podem dir que el Grup Social ONCE ha creat l'any passat (2021) cada dia quatre llocs de treball, que al final de l'any són 365 dies , i 1535 llocs de treball més. L'any passat vam donar noves oportunitats de vida cada dia a més de quatre persones.

I tot això una altra vegada, gràcies a aquest impost voluntari amb què contribueixen moltes persones, el cupó. Aleshores, estem molt contents perquè malgrat moltes dificultats que estem vivint, perquè les vivim tots, els resultats ens van funcionant i això és optimisme, és esperança, és ganes de seguir lluitant i lluitar cap endavant.

--Tots aquests nous llocs de treball no només són dins del Grup Social ONCE sinó que heu generat també mitjançant convenis llocs de treball en infinitat d'empreses diferents, no?

-- Sí, aquí internament, tu tens els 2500-335 són agents venedors, una part va per a Iluniony, la resta ja són intermediacions, són persones que afortunadament també han pogut accedir a llocs de treball en empreses ordinàries, en administracions, en empreses participades ...En diferents llocs de treball, de teleoperadors, treballant amb tecnologia, en Atenció al Client. Aquí hi ha una tasca important de molts professionals per aconseguir que això sigui així. Molts programes engegats que al final donen el seu resultat i el que demanem a les empreses és que ens donin una oportunitat, perquè la feina ja la posarem individualment nosaltres.

-- Si una empresa volgués col·laborar amb el Grup Social ONCE per generar nous llocs de treball, què hauria de fer?

-- Té dues possibilitats, una és trucarà al Grup Social ONCE o a Fundació ONCE Inserta, que és una agència de recursos humans de la Fundació ONCE, que funciona com una agència de col·locació. I demanar perfils, nosaltres ens encarregarem de la intermediació, la formació, les habilitats tecnològiques d'aquestes persones. Ells faran el procés de selecció com una garantia per a l'ocupador. Poder trucar a la Fundació ONCE i poder col·laborar amb aquesta intermediació i aquest acompanyament i formació. El Grup Social ONCE amb 6.736 treballadors es consolida com a generador de feina a Catalunya

I després l'altra és signar uns convenis que s'anomenen convenis Inserta. Ens ha passat, per exemple, amb Mango, hem signat un conveni Inserta i Mango s'ha compromès en els propers dos anys a generar un volum de llocs de treball mitjançant aquest conveni de col·laboració. Aquests convenis permeten elaborar una planificació per ambdues parts i és una altra fórmula de consolidar-lo en el temps. Agraïm a les empreses que també ho fan a través d'un conveni perquè és una feina a 2, 3 o 4 anys vista.

--El Grup Social ONCE compta amb molt de bagatge en aquest tipus d'inserció laboral, mà a mà amb les empreses, no només dins del grup, sinó de cara a l'exterior. Quina valoració fan les empreses que treballen amb vosaltres?

--La veritat és que aquí anomena majoritàriament empreses que ens coneixen, que han quedat contentes i que en vol més. Amb la qual cosa aquesta relació sol ser fàcil.

Després hi ha un altre tipus d'empreses que no ens coneixen, amb les quals hem de fer una mica més de conscienciació perquè entengui que la gent que està a la nostra borsa de treball són perfils competitius, que la discapacitat no està renyida amb la rendibilitat laboral a l'hora de treballar. Doncs com qualsevol treballador, que fem les nostres tasques, atenem les nostres obligacions, competències. En aquesta primera empresa és molt bo que l'experiència funcioni bé, pugui ser un èxit perquè acostumen a repetir. Perquè per una banda la llei t'exigeix que les empreses contractin persones amb discapacitat, però les lleis, malauradament, o no es compleixen o es compleixen malament, i després el que hi ha és una conscienciació cada dia més social afortunadament, és que les persones amb discapacitat tenen una gran capacitat per treballar. Això és el que ens està obrint moltes portes.

I quan un ocupador anomena Grup Social Once, també crec que està trucant a una entitat que sap com treballar l'ocupació i aconseguir que els processos de recol·locació de treballadors funcionin. Hi ha molts professionals implicats en tot el procés, prop de 2.000 a tot el territori, són tots els que treballen en matèria de serveis socials, més tota la plantilla que tenim d'Inserta.

--En moments de crisi com els que estem vivint, el Grup Social ONCE llança un missatge d'esperança i il·lusió que pot crear llocs de treball en situacions complicades...

--Es pot crear ocupació, les situacions complicades ens han donat moltes oportunitats, a tots. Ens hem hagut de reinventar en algunes coses, ha aparegut un món una mica més digital i menys presencial, això ha donat oportunitats també a moltes persones i ha estat l'ONCE formant moltes persones, sobretot, en competències digitals i en habilitats digitals . Al final es posa la tecnologia al servei del treballador i al servei de l'empresa, i el teletreball també ha estat una nova fórmula per accedir a molts llocs de treball. 1500 llocs de treball són molts i aquest 2022, la xifra podria ser superior si seguim pel camí que estem anem ara, de manera que estem esperançats.

-- Pel que diu el teletreball pot ser una fórmula d'inserció laboral del món de discapacitat?

-- És una fórmula més, no volem que sigui l'única ni exclusiva, perquè a més volem estar integrats i si hi ha el teletreball, volem que el teletreball també sigui una eina d'integració, no pas d'exclusió. Només cal tenir cura de l'accessibilitat dels elements de treball que s'utilitzen el teletreball, que els pugui fer una persona cega, una persona sorda, una persona amb capacitats de diferents. Al teletreball estem evolucionant també.

També és veritat que nosaltres tenim moltes categories professionals, on el teletreball és molt complicat. Els tècnics en rehabilitació, per exemple que són tasques presencials. Hi ha treballs que són eminentment presencials, aleshores cal cuidar molt la presencialitat i que tot això no sigui incompatible ni substitutiu de res tampoc.

--¿De què us sentiu més orgullosos de les dades que heu presentat al Grup Social ONCE?

-- L'orgull és que hi ha alguns valors que passi el que passi mai no pujaran de preu, i tampoc tindran dues xifres, que són la il·lusió i la solidaritat. Nosaltres rebem allò que la ciutadania ens dóna cada dia. Aleshores, de què estem orgullosos? . Que hem superat en dos anys moltíssimes dificultats i algunes més probablement. Al final els valors i la resiliència social, el poder-nos reinventar, dins del que és social, treure coses més socials encara. Això ho fan els nostres venedors al carrer, les persones que confien cada dia a les nostres loteries socials, els professionals, les persones amb discapacitat o les noves persones amb discapacitat que s'acosten cada any a l'ONCE, i també els demanaríem als polítics que acceptessin aquests models de treball, que estiguéssim una mica més a les seves agendes a l'hora de dissenyar polítiques socials. Enric Botí aposta per una ONCE oberta a tothom/ @CatPress Botí: "Estem orgullosos perquè la cadena social funciona"

Però estem orgullosos perquè la cadena social funciona, que puguem explicar aquestes dades que són persones i és perquè hi ha milers de persones fent el possible cada dia al darrere. Orgullós que hi hagi un model social i que funcioni cada dia a qualsevol poble, a qualsevol plaça, a qualsevol cafeteria, sembla magnífic. --En aquests moments hi ha molts canvis legislatius en matèria laboral. Què ajudaria a impulsar més aquesta generació de feina? El Grup Social ONCE col·labora en la creació d'ocupació amb diversos ministeris.

-- Estem col·laborant. De fet, l'ONCE l'any passat va signar l'acord amb el Govern per a l'estabilitat social i econòmica de l'ONCE i ens vam comprometre en 10 anys a crear 25.000 llocs de treball i 100.000 accions formatives. Aquesta és la primera agenda social important que ha de tenir un país amb les entitats que col·laboren, com l'administració, on el Grup Social ONCE és un més, i l'entramat és riquíssim. Imagina't el potencial social que tenim com a país, ja que la primera eina és aquesta. Parteixes d'un objectiu gran com a país i posaràs el millor de tot el món.

I en la generació de llocs de treball a més es cuidarà el gènere, millorant l'ocupació de la dona. Apropant-nos a un món de feina que té moltes oportunitats, que és la sostenibilitat. Fer les coses sostenibles ha de ser una oportunitat perquè també treballem nosaltres amb operadors de sostenibilitat. I també la tecnologia, avançar una mica més per allà, incorporar-nos a llocs de treball que tinguin caràcter tecnològic.

Aquest és el repte que tenim com a organització nosaltres amb el país a canvi de la comercialització de les nostres loteries socials.

-- A la Delegació de Catalunya recentment heu rebut la visita d'entre altres, el president Pere Aragonés o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Què es porten tots després de visitar-vos?

-- Jo crec que el millor d'una organització no és explicar-la només per fora, sinó ensenyar-la per dins. Quan veuen els secrets, quan veuen la gent picant pedra socialment, quan veuen un mestre en una aula, quan veuen una impremta imprimint un llibre, quan veuen algú gravant un llibre en veu, quan veuen algú fent un conte, quan veuen algú aprenent tecnologia, s'adonen de veritat de quina feina fem cada dia, perquè no és la que s'explica, és la que s'està veient. "Quan algú ens visita se n'adona, veient la feina fem cada dia", explica Enric Botí.

Jo crec que quan coneixen l'organització per dins, la percepció que també tenen canvia perquè et pots quedar només amb una xifra o amb un concepte.

Recordo un dels polítics que va venir, que volíem explicar moltes coses en poc temps i vam fer una exposició, una sala amb 8 racons: el naixement, la infància, la maternitat, l'educació, l'esport, la tecnologia, l'ocupació, la tercera edat. Vam fer una sèrie de racons. I vam posar elements representatius a cada racó. La persona es va entretenir gairebé una hora, va començar a tocar-ho tot, a preguntar. Va acabar jugant fins i tot amb un cub Rubik. Va estar una hora assimilant tota la feina que fem. I això canvia la percepció de les persones.

Vine perquè serveix un trosset de paper rectangular, que és un model, al final és singular. Al final, l'ONCE presta un servei públic per delegació de l'administració. El president Pere Aragones visitant l'ONCE/@ONCE

Se'ns coneix molt el joc, perquè fem una publicitat que sempre empodera les persones que recorda els premis. Se'ns coneix pels serveis, però el servei és un genèric. Tu saps que presten serveis que ajuden, però quins ajuts hi ha? Quan de debò es coneix, es vol. A l'ONCE volem que les persones ens coneguin, sàpiguen bé què és el que fem i puguem ajudar-nos mútuament. Crec que això ens ha permès apropar-nos a tots els grups polítics ia moltes persones anònimes, conegudes, desconegudes... La política de portes obertes és el millor que pot fer una associació, organització. Aquest 2022 vam fer una cosa molt bonica a Catalunya que es deia la setmana de l'ONCE a Catalunya. A cadascuna de les agències de l'ONCE vam fer una activitat. Convidem un personatge conegut a tapar-se els ulls. Va venir el Maverick Viñales i va conduir un cotxe a cegues, un cantant va fer una truita i se la va intentar menjar. Va venir un alcalde, li vam tapar els ulls i de l'ajuntament al carrer va fer un recorregut i va conèixer com era la seva ciutat d'una altra manera, aleshores. Cantants, esportistes, algun escriptor hi ha estat. El que hem fet és donar les gràcies a la gent perquè col·laborant, fem que la ceguesa tingui moltes possibilitats i projectes de vida. Aleshores, aquesta política de portes obertes que sigui també, que tu et posis a la pell d'una persona cega o amb poca visió. Hem donat a la gent l'oportunitat que es posi a la pell per un moment d'una persona cega i de les dificultats i els serveis com també permeten viure en igualtat. És un projecte que repetirem durant més anys.

L'empatia, l'empatia social, aquest valor que hi veus és molt important. Crec que al final ha de ser la millor política de comunicació que pugui tenir qualsevol entitat.

-- En els últims mesos des del Grup Social ONCE heu fet una crida a les persones que tenen poca visió que s'acostin a conèixer-vos. Com respon la gent?

-- Mira, l'any passat es van acostar a l'ONCE 426 persones que van acabar com a afiliats. A la darrera dècada s'han acostat a l'ONCE, prop de 5000 persones que van perdre la vista. El que volem és que la societat entengui, sobretot, que perdre la vista és no veure res o veure molt poquet, i que veure molt poquet era un motiu per picar a la porta de l'ONCE i demanar ajuda, L'ONCE també és per a vostè, era una mica trencar aquest tabú. Bé, crec que hem conscienciat una mica més la gent perquè pugui acostar a aquest problema visual que té. L'ONCE revoluciona el seu cupó diari amb més premis i demana a les persones amb baixa visió que s'afilien

-- L'altra novetat d'aquest any ha estat el redisseny del nou cupó diari. Com està funcionant?