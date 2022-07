Treballadors de la Fundació ONCE / @ONCE

El Grup Social ONCE ja suma una plantilla de 6.736 treballadors i treballadores a Catalunya i es consolida a tot el territori com un motor generador d’ocupació, bàsicament per a persones amb discapacitat, que a més a més d’aconseguir una feina han guanyat també una oportunitat de vida.

Miguel Carballeda: "Podem mirar als ulls a les persones i preguntar-los què pot fer el Grup Social ONCE per a tu?"

Miguel Carballeda President del Grup Social ONCE/ @ONCE

El president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, destaca que el camí marcat “permet afermar el nostre model econòmic i social únic en el món i, sobretot, continuar mantenint en el centre a les persones, especialment a les que més el necessiten”.



Per a Carballeda, aquest informe demostra que els valors “estableixen una línia marcada per l'esforç diari i pel fet de poder mirar als ulls a les persones, d'igual a igual, i preguntar-los: Què necessites? Què pot fer el Grup Social ONCE per a tu?”.



GENERACIÓ DE TREBALL DE QUALITAT I ESTABLE



El Grup Social ONCE va generar al 2021 un lloc de treball per a 1.535 persones, moltes d’elles amb discapacitat i gairebé la meitat, dones, que van trobar una feina dins o fora de l'Organització, amb la intermediació de Fundació ONCE.



L’exercici 2021, s'ha tancat amb la conversió en indefinits de 303 contractes, dels quals 109 són agents venedors i venedores dels productes de loteria responsable de l'ONCE (78, a Barcelona; 14 a Tarragona; 12 a Girona i 5 a Lleida). I també per a altres 194 treballadors i treballadores de les empreses socials d’Ilunion.



Aquestes són les principals conclusions de l'Informe de Valor Compartit del Grup Social ONCE 2021, que agrupa les activitats d’ONCE, Fundació ONCE i Ilunion.

Enric Botí: " Aquestes xifres són molt més que números"

Enric Botí, delegat territorial d'ONCE a Catalunya s'ha mostrat "satisfet d’unes xifres que són molt més que números. Són projectes únics d’esperança i il·lusions per a persones amb discapacitat, persones que ho tenen més difícil perquè són més vulnerables. Tenen així una palanca per a tirar endavant d’una manera digna”.



L'Informe confirma que el Grup Social ONCE va mantenir la cobertura integral gratuïta i personalitzada per a les 10.198 persones cegues afiliades a l'Organització a Catalunya, 426 d’elles incorporades l’any 2021.

”Hem acollit amb els braços oberts a totes les persones que han perdut la vista o tenen baixa visió i els oferim la nostra ajuda i els nostres serveis per tal que puguin tenir una vida plena d’oportunitats”, apunta David Bernardo, president del Consell Territorial d’ONCE Catalunya”.



A tot l’Estat, el Grup Social ONCE va arribar als 71.194 treballadors i treballadores

el 2021 i s'aferma com el quart major ocupador no públic i l’ocupador més gran del món de persones amb discapacitat. L'Organització tanca així l'exercici amb un fort impuls a l'ocupació de qualitat (1.221 nous llocs de treball) gràcies a la recuperació de l'activitat, que li va portar a acostar-se a les dades de vendes anteriors a la pandèmia, tant en la comercialització de la seva loteria responsable, segura i social com en l'activitat de les seves empreses Ilunion.



Del total de la plantilla, un 58,2% (41.429), són persones amb alguna discapacitat, mentre que es van superar les 30.000 dones (30.483 exactament), un 42,8%. En els últims 10 anys, s'han impulsat globalment més de 82.500 llocs de treball, a un ritme de més de 20 llocs de treball diaris.



2.400 SENTINELLES DE LA IL·LUSIÓ A CATALUNYA

Venedor de l'ONCE a Catalunya/ @ONCE



Les vendes dels productes de loteria de l'ONCE en 2021 es van elevar a tot l’Estat fins als 2.236 milions d'euros, un 0,9% per sota de 2019 i molt per sobre dels 1.615 de 2020 (xifra provocada per la crisi de la pandèmia i els tres mesos sense vendes de cupó als carrers, per primera vegada en la història de l'Organització).



A Catalunya, les vendes van ascendir fins als 211 milions d’euros, una xifra que s’acosta, però que encara no arriba, als 226 milions del 2019 (l’any previ a la pandèmia).



Aquesta evolució de les vendes demostra el bon acolliment per part de la ciutadania del model econòmic i social que representa l'ONCE, impulsat en 2021 per 19.000 venedors i venedores, dels quals 2.400 són sentinelles de la il·lusió als carrers, avingudes i places de Catalunya.



De cada 100 euros d'ingressos per vendes de loteria, 55,1 euros tornen als ciutadans en forma de premis; 22,2 euros es destinen a salaris de venedors; 10,7 al pagament de la resta de la plantilla i despeses de gestió; i 9,6 euros directes a serveis socials. La resta, 2,4 euros, es divideix en una prima de participació per a treballadors, desenvolupament de programes especials per a persones cegues i inversions de futur.



LES PERSONES SEMPRE AL CENTRE DE LA LABOR SOCIAL



Amb aquest repartiment de la inversió, l'ONCE porta a terme la seva labor social a Catalunya. Es va donar atenció i suport a 450 persones amb sordceguesa, que van rebre més de 5.000 hores de mediació per a evitar el seu dur aïllament. També es va oferir cobertura total a 1.164 estudiants cecs perquè arribin on les seves capacitats els portin. I al nostre país, 159 gossos pigall són els guies de persones cegues de Barcelona (132); Tarragona (15); Girona (11) i Lleida (1).



Fundació ONCE va destinar un total de 106,2 milions d'euros, entre altres accions, que van arribar a 954 entitats de tot l’Estat, el 67,9% destinats a ocupació i formació i el 32,1% restant a accessibilitat. A Catalunya es van impulsar projectes que van arribar a 142 associacions i entitats. I es van signar altres tants convenis de col·laboració d'ocupació, formació, universitat, accessibilitat o comunicació.



Les empreses socials Ilunion van mantenir el ritme de la resta del Grup i van fregar les dades prèvies a la pandèmia, sobretot en ocupació. Van aconseguir els 904,1 milions d'euros de facturació (enfront dels 819 de 2020), van impulsar el creixement de la plantilla i, de nou, l'aposta per la qualitat en l'ocupació, amb 1.667 nous contractes indefinits signats. A Catalunya es van signar un total de 194 contractes fixos en Ilunion amb una inversió de prop de 3 milions d’euros.

D'altra banda, Ilunion va impulsar especialment les àrees de sostenibilitat i reciclatge amb la creació d'una nova divisió d'economia circular, lligada als temps, les noves realitats i el compromís de marca. I ja podem comptar amb un nou hotel al barri de Les Corts, per a sumar cinc a Barcelona, sis a Catalunya i 28, en total, dels quals 11 són Centres Especials d’Ocupació.



GRUPO SOCIAL ONCE A CATALUNYA: 0,31% DE L'OCUPACIÓ I 0,17% DEL PIB

Amb aquestes dades d'ocupació i facturació, l'activitat que impulsa el Grup Social ONCE va aportar a Catalunya en 2021 un 0,17% del Producte Interior Brut (PIB) amb 1 de cada 597 euros que es van generar en l'economia, i va contribuir amb un 0,31% de l'ocupació, una de cada 326 ocupacions impulsades, segons un estudi realitzat per la signatura PwC sobre l'Impacte en l'economia del Grup Social ONCE.



Tot això, amb un model de loteria que ja fa 83 anys que opera i que està adherida i compleix els principis de Joc Responsable de l'Associació Mundial de Loteries (WLA) i de l'Associació de Loteries Europees (EL), que estableixen els més alts controls i estàndards d'exigència. L'Organització els renova cada tres anys amb nota i, en 2021, va aconseguir una qualificació de 97,35 sobre 100.