Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona, en l'Assemblea General Extraordinària del passat 16 de juny / Europa Press

Aquest dijous el Futbol Club Barcelona ha fet oficial la cessió del 10% dels seus drets televisius al fons americà Sixth Street, en un acord que perdurarà durant 25 anys i que s'ha tancat per 207,5 milions d'euros, tot i que en els comptes generals hi apareixerà una plusvàlua de 267 milions d'euros. Aquesta injecció econòmica permet que la Junta Directiva de Joan Laporta tanqui l'exercici econòmic, a 30 de juny, amb un saldo positiu. Tanmateix, els pròxims fitxatges del Barça segueixen sense poder ser inscrits a LaLiga. Per què succeeix això?

Per aclarir aquests dubtes, CatalunyaPress s'ha posat en contacte amb Marc Menchén (@marcmenchen), periodista especialitzat en economia esportiva i creador del mitjà 2PlayBook. Primerament, el que cal entendre bé sobre aquest acord entre el Barça i Sixth Street és aquesta diferència entre 207,5 y 267 milions d'euros. Menchén explicava que la versió que ha donat el club és que "consideren que el valor que tenen aquests drets en 25 anys serà de 267 milions d'euros". Per tant, Sixth Street injectarà en un primer moment 207,5 milions d'euros, però el club espera que els dret televisius augmentin en 25 anys fins arribar als 267. "No significa que al Barça li donin més diners en el futur, sinó que és un tema purament comptable. Jo avui estic venent per 207,5, però les estimacions diuen que en 25 anys valdrà 267. Per tant, jo em dono una plusvàlua d'aquests 267", apuntava el periodista.

No obstant, a la nota de premsa publicada pel Barça no s'especifiquen totes les condicions de l'acord, com per exemple, si hi haurà algun topall, quin retorn té el fons... És a dir, caldria saber, per exemple, si el Barça posarà algun límit en el retorn que pot oferir-li a Sixth Street. Per entendre'ns, en el repartiment de drets televisius de LaLiga, al Barça se li va assignar 165 milions d'euros en aquesta última temporada. Un 10% serien 16,5 milions d'euros, que multiplicat per 25 anys, el retorn seria de 412,5 milions d'euros (comptant que el valor d'aquests drets es mantingués i no augmentés). Per valorar completament l'acord, seria necessari saber si el Barça posarà algun topall a aquesta xifra que rebrà Sixth Street o algunes de les altres condicions.

TANCAMENT ECONÒMIC EN POSITIU

Amb aquesta cessió dels drets televisius, el Barça passarà a tancar l'exercici econòmic en positiu, però no se sabrà de quant fins que no es presentin els comptes de la temporada 2021/22. Fins ara, les xifres boraven els 160 milions d'euros en negatiu, però el benefici total després de signar aquest acord, si agafem la xifra dels 267 milions, seria d'uns 107 milions d'euros en total.

Tanmateix, el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, va explicar a 2PlayBook que "potser netejarien alguna cosa més del balanç. Per tant, el benefici podria arribar a ser de fins a 100 milions, però també podria ser de menys", explicava Marc Menchén. Per tant, caldrà esperar fins que presentin les xifres.

Aquesta cessió del 10% s'haurà de complementar amb la resta de "palanques" contemplades: l'altre 15% dels drets televisius, ja que a l'Assamblea General Extraordinària es va acordar cedir fins als 25%, i la cessió de fins al 49,9% de Barça Licensing & Merchandising (BLM), la societat que explota la comercialització de samarretes i altres articles del Barça. Sobre aquest percentatge restant dels drets televisius, cedir-lo també a Sixth Street seria una opció "pràctica" segons Menchén, ja que les condicions podrien ser similars.

ELS FITXATGES ENCARA NO ES PODRIEN INSCRIURE

Una persona que no coneix com funciona l'economia dels clubs a LaLiga Santander podria pensar que, ara que ha arribat aquesta injecció de 207,5 milions d'euros ja podria fitxar jugadors a tort i a dret. Tanmateix, la realitat és ben diferent, ja que el Barça encara no està en posició d'inscriure jugadors degut al límit salarial. I recordem que sense inscripció, no tenen permís per jugar partits.

Aquest concepte el va implementar Javier Tebas, president de LaLiga, el 2013 per tal de supervisar quina quantitat es podia gastar un club en el mercat de fitxatges. Era una mesura per controlar que la salut financera dels clubs fos sostenible. El límit salarial és una fórmula que surt dels ingressos que té el club menys les despeses estructurals (on s'inclouen els sous) i les pèrdues que s'arrosseguen. "El problema del Barça és que té un límit salarial que està per sobre del que es correspondria per compensar les pèrdues que ha patit aquests últims anys", explicava el periodista.

Per tant, com el Barça arrossega moltes pèrdues (pels dos tancaments econòmics negatius previs de 97 i 487 milions d'euros) i la massa salarial segueix sent massa alta (es paguen 560 milions d'euros en sous actualment, segons va explicar Eduard Romeu), no es podria inscriure els fitxatges d'aquest estiu perquè no té suficient marge.

Existeix una excepció, i és a la qual s'ha acollit el Barça en aquest últims mercats, i és la regla d'1/4, és a dir, segons l'article 100 del reglament de control econòmic, només es pot destinar un 25% de les quantitats que s'estalviï o dels beneficis que s'obtinguin per un traspàs de jugador. Per fer-ho fàcil:si es ven un jugador, per cada 4 euros estalviats es podria dedicar 1 a enregistrar els jugadors.

Quan el Barça aconsegueixi eixugar totes les pèrdues que té pendents, ja no haurà de seguir la regla 1/4 i podrà inscriure jugadors amb normalitat, amb la regla 1/1. Però per això, caldrà que acabin d'executar totes les palanques i cedir aquests percentatges restants que es van acordar a l'Assemblea General Extraordinària.