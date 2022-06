Edició del Gamper del 2021 davant de la Juventus / EuropaPress

Fa algunes setmanes, el Barça va anunciar que el rival per al Gamper d'aquesta temporada, tant per a l'equip masculí com el femení, seria l'AS Roma . Ja estava tot lligat i preparat perquè es jugués el proper 6 d'agost. Tot i això, el club blaugrana ha fet públic aquest dilluns que l'equip presidit per Dan Friedkin ha rescindit el contracte de forma unilateral.

El comunicat del Barça diu el següent:

"El FC Barcelona comunica que l'AS Roma ha decidit rescindir, unilateralment i sense causa , el contracte subscrit per les dues parts per a la disputa del Trofeu Joan Gamper que s'havia de celebrar el proper 6 d'agost al Camp Nou, en una edició que tornava a reunir el primer equip masculí i femení.

El Club ja treballa a buscar un nou rival per a l'edició d'enguany.

A les properes 24 hores s'activarà el retorn de l'import de les localitats ja adquirides i es vol deixar constància que la suspensió d'aquests partits s'ha degut a circumstàncies alienes al FC Barcelona, per la voluntat exclusiva de l'AS Roma.

L'Àrea Legal del Club està estudiant les accions oportunes per reclamar a l'equip italià els danys i els perjudicis que aquesta inesperada i injustificada decisió causi el FC Barcelona i els seus aficionats."

Faltarà veure si el club pren accions legals per aquest desvergonyiment de l'equip romà a menys de dos mesos per a la celebració del partit.