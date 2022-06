Ousmane Dembélé haurà d'acceptar una gran rebaixa si vol seguir jugant a Can Barça / EuropaPress

Segueix la historia entre Ousmane Dembélé i el Fútbol Club Barcelona, aquest cop amb un episodi que ja té pinta de "caixa o faixa": una última oferta de renovació del club blaugrana cap al jugador francès. Això sí... encara més baixa que l'anterior.

Cal tenir en compte que l'estrella de 25 anys finalitza el contracte amb l'entitat blaugrana el proper 30 de juny, per tant, està només a tres dies de desvincular-se del Barça. Sabent que els altres clubs poderosos d'Europa encara no han lligat la seva incorporació, i confiant en la predisposició de Dembélé de quedar-se a la ciutat Condal, la Junta Directiva presidida per Joan Laporta ha volgut fer un últim intent per retenir el '7'.

El que se sap per ara és que el Barça li hauria ofert un salari de sis milions d'euros nets fixes, amb la possibilitat de sumar-li un i mig més en variables. Aquestes xifres estan molt allunyades del que demanaven el francès i el seu agent, Moussa Sissoko: un sou de 30 milions bruts (nets quedarien aproximadament la meitat) i una prima de renovació de 30 "kilo" per a ell i 15 per al seu agent. Actualment, l'extrem està cobrant al voltant dels 10 milions nets anuals.

Sigui com sigui, el temps corre i el Barça espera una resposta del francès.