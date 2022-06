Arxiu - El jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé en un entrenament amb l'equip blaugrana

El serial amb Ousmane Dembélé continua després que s'hagi fet pública la intenció del jugador francès a continuar a Can Barça. Tot això, quan només queden vuit dies perquè el contracte que el lliga amb l'entitat blaugrana finalitzi.

L'extrem francès de 25 anys porta tot un any donant llargues a la junta directiva presidida per Joan Laporta. Conscient que li quedava només un any de contracte, el seu agent, Moussa Sissoko va intentar col·locar Dembélé a qualsevol equip gran d'Europa que li donés una prima de traspàs ben suculenta, tant al jugador... com a l'agent.

El problema, però, és que cap equip ha volgut cedir a aquesta condició. Mentre que el Paris Saint-Germain i el Chelsea eren els millors posicionats per fer-se amb els serveis de l'estrella francesa, en els últims dies ha transcendit als mitjans que no les tenen totes a donar el pas per dos motius molt clars: les altes exigències econòmiques i el seu historial de lesions.

Cal tenir en compte que, des que Ousmane va fitxar pel Barça l'estiu de 2017, ha estat 698 dies de baixa per lesió muscular, perdent-se un total de 100 partits. No és estrany, llavors, que els equips siguin reticents a apostar per un jugador "de vidre".

EL PAPER DE XAVI HERNÁNDEZ, CLAU

Des que Xavi Hernández arribés a la banqueta del Barça, sembla que el paper d'Ousmane ha millorat: no s'ha tornat a lesionar des del passat novembre. Ha estat disponible la gran majoria de partits i sembla que l'egarenc ha aconseguit l'estabilitat i la confiança que li mancava al '7' blaugrana.

Precisament, Xavi és qui més està pressionant per aconseguir que el francès es quedi. Coneixedor de les dificultats econòmiques del club, es possible que pensi que retenir Dembélé és més barat que fitxar algun extrem "top" d'Europa.

A UNA SETMANA DE FINALITZAR EL CONTRACTE

El Barça porta mesos darrera de Dembélé, esperant una resposta a una oferta que van posar sobre la taula el passat desembre. Precisament, durant el mercat d'hivern ja van intentar vendre'l in extremis per treure una mica de redit, però no ho van aconseguir. A canvi, van deixar el francès a la grada durant uns partits com a mesura de força, sense gaire resultat.

La realitat és que el seu contracte finalitza el proper 30 de juny i Dembélé segueix sense saber on jugarà la propera temporada. Segons ha explicat Radio Barcelona, l'extrem li ha dit a Xavi Hernández que vol seguir a Can Barça, però el tècnic blaugrana li ha dit que ha d'acceptar l'oferta que el club li va fer arribar fa mesos. Probablement, tant Dembélé com el seu agent esperaven trobar un equip que els fes d'or, cosa que no trobarien al club blaugrana per la situació econòmica nefasta que travessen. Per tant, si es vol quedar, haurà d'acceptar una rebaixa en les seves pretensions econòmiques.

Aquesta informació concorda amb un vídeo que va gravar un aficionat fa un dies, on li preguntava a l'extrem què faria la propera temporada i ell va declarar que "se sentia bé a Barcelona". Veurem què passa en la pròxima setmana, però el final del serial té una data límit: 30 de juny.