Cop d'autoritat de la junta directiva presidida per Joan Laporta. Aquest dimecres han anunciat una sèrie de novetats envers els abonaments, que permeten als socis acudir a tots els partits del Barça al Camp Nou. La vicepresidenta de l'àrea social del club, Maria Elena Fort, ha explicat en una roda de premsa que aquells abonats que no assisteixin, cedeixin o alliberin el seu seient durant la temporada 2022/23, perdran la seva condició com a abonats, ja sigui al Camp Nou o al Palau, de cara a la següent temporada.

Aquesta és possiblement la mesura més cridanera de totes les anunciades aquest dimecres, però no ha estat ni de bon tros l'única:

1.Als socis abonats que no assisteixin a 10 partits de la temporada (6 en el cas del Palau), el Club els aplicarà el Seient Lliure Invers. És a dir, la institució posarà a la venda el seu abonament havent-lo notificat prèviament.

2. Finalitza l'excedència dels abonaments al Camp Nou. Aquesta mesura es va impulsar durant les últimes dues temporades a causa de la Covid per tal de donar facilitat als socis. Tanmateix, es posa punt i final a aquesta mesura i el 14 de juliol es procedirà a cobrar l'abonament per la temporada 2022/23.

3. Torna el Seient Lliure al Camp Nou. Aquesta mesura s'utilitza perquè aquell abonat que no pugui acudir a l'estadi en un dia de partit cedeixi el seu seient a canvi de diners. El Club ha fixat un límit, i el soci només podrà cobrar fins a un 95% del preu de l'abonament.

4. Avantatges per als abonats més fidels. Aquells socis que acudeixin a un 85% dels partits del Camp Nou o el Palau, se'ls premiarà amb descomptes per acompanyants, sortejos, restauració...

5. Es crea l'Abonament Digital. De moment serà d'ús voluntari, però permetrà combatre certes males praxis, millorar algunes funcionalitats i oferir millors serveis.

6. Les entrades seran digitals i nominatives a partir de la pròxima temporada.

A part d'aquestes mesures, Maria Elena Fort també ha explicat que el club impulsarà un nou cens de socis i sòcies durant la pròxima temporada per tal d'actualitzar les dades.

Per últim, també ajustaran els preus de les entrades per les persones que no tinguin abonament i es duran a terme algunes promocions especials, fixant i abaratint els tickets per als socis.