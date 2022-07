Kessiie i Christensen, els nous fitxatges blaugranes

El Barça de la temporada 2022-23 ha arrencat aquest dilluns amb les proves mèdiques i els primers entrenaments dels jugadors, però també ha començat als despatxos. I és que aquesta ha estat la jornada en què el club blaugrana ha fet públic els fitxatges de Franck Kessie i Andreas Christensen. Tots dos jugadors arriben lliures dels seus respectius clubs, i per això el Barça no haurà de pagar traspàs, i firmen fins al 2026, amb una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros.

FRANCK KESSIE

El migcampista de 25 anys, procedent de Costa d'Ivori, arriba en plena maduresa futbolística després de guanyar l'Scudetto amb el Milan, conjunt en què ha militat els últims cinc cursos. Ve per enfortir el centre del camp culer, zona que es pot veure debilitada amb la més que probable sortida de Frenkie De Jong , a qui se li ha demanat arribar a un acord per a una dràstica reducció de salari, o bé que marxi al Manchester United .

En aquest context, Xavi vol un jugador físic i diferencial, un perfil que en aquests moments no té a la seva plantilla. El club el defineix el seu perfil de la manera següent:

"Franck Kessie és un jugador capaç d'aportar valor tant a l'apartat defensiu com a l'ofensiu. El centrecampista africà utilitza el seu vigorós físic per recuperar una gran quantitat de pilotes a totes les zones del camp i, alhora, per desarmar defenses amb els seus desmarcaments a l'espai. Arran d'aquesta última situació, és capaç de ser molt útil per als seus entrenadors a l'apartat golejador. A més, és un veritable expert des dels 11 metres”.

El Barça presentarà el centrecampista dimecres que ve 6 de juliol, en una agenda marcada per tres actes:

- 11:00 h: Signatura privada del contracte a les oficines de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

- 11:30 h: Sortida al terreny de joc del camp Tito Vilanova, vestit amb el primer equipament de la temporada 22/23.

- 12:15 h: Roda de premsa a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

ANDREES CHRISTENSEN

El segon fitxatge anunciat aquest dilluns ha estat el d'Andreas Christensen, el central danès de 26 anys, procedent del Chelsea. El Barça necessita buscar recanvis de garanties, ja que la seva plantilla de defenses pot patir aquest estiu tres baixes: la cessió de Clement Lenglet al Tottenham, la sortida de Samuel Umtiti cap al Rennes (encara queda per acordar si en format de venda, cessió o , directament, carta de llibertat), i la d'Óscar Mingueza , la sortida del qual podria ser al Monza.

Per tant, el Barça tanca un fitxatge que defineix de la manera següent:

"Gràcies al seu 1,88m d'alçada i la seva bona complexitat física, Andreas Christensen és un jugador capaç de dominar situacions defensives de qualsevol estil. Molt poderós dins de l'àrea en el joc aeri, també està còmode en contextos amb la defensa més avançada". A més, amb la pilota als peus és un jugador molt tècnic que aporta moltes solucions a la fase de construcció dels seus equips. En definitiva, és un jugador que, per les seves característiques, és ideal per a l'estil de joc del Barça”.

El Barça presentarà el central el proper dijous 7 de juliol , en una agenda marcada per tres actes:

- 12:00 h: Signatura privada del contracte a les oficines de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

- 12:30 h: Signatura pública al terreny de joc del camp Tito Vilanova. A continuació, sessió fotogràfica del jugador vestit amb el primer equipament de la temporada 22-23.

- 13:15 h: Roda de premsa a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.