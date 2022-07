Alexia Putellas en un entrenament de la Selecció Espanyola / @alexiaputellas

Males, dolentíssimes notícies per a la Selecció Espanyola de Futbol Femení. Alexia Putellas , la jugadora del Barça escollida com a millor jugadora del món el 2021, ha patit una lesió al genoll durant l'entrenament d'aquest dimarts i la seva presència al debut del combinat espanyol a l'Eurocopa està pràcticament descartat.

Una entorsi és el que comunament es coneix com a esquinç de grau I. En la majoria de casos, aquest tipus d'esquinç necessita entre 6 i 8 setmanes per curar-se per complet. Per tant, si es complissin aquests pronòstics, estaríem parlant que la migcampista de Mollet del Vallès no tornaria a entrenar-se fins a mínim a mitjans d'agost, per la qual cosa la seva participació a l'Europeu estaria més que descartada.

Tot i això, amb els esportistes mai se sap. S'han vist recuperacions més express. En qualsevol cas, la Selecció Espanyola s'estrena aquest divendres a les 18.00 hores davant Finlàndia.