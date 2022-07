Aitana Bonmatí, celebrant el segon dia de la tarda / Europa Press

Venien amb dubtes i amb incertesa després de la greu lesió d'Alexia Putellas, però la selecció espanyola ha tirat d'orgull, arpa i bon joc per batre Finlàndia i debutar a l'Eurocopa femenina amb una victòria contundent (4-1), amb gols d'Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Lucía García i Mariona Caldentey.

Tot i el voluminós marcador, la realitat és que el partit no ha començat gens bé. Un gol matiner de Sallstrom als 50 segons ha deixat completament fred el combinat espanyol, amb una passada en profunditat des de camp propi que ha enxampat la defensa desprevinguda. Xut ras i creuat que Paños no aconsegueix aclarir i primer gol en contra.

Tot i això, la reacció de la Selecció ha estat excel·lent, bolcant-se a l'atac i amb una Aitana Bonmatí erigint-se com a nova líder d'aquest equip. Davant la manca de la '14', bona, boníssima és la presència de la '6'. Els primers 20 minuts han transcorregut amb un domini espanyol clar, però amb algun contraatac perillós de Finlàndia, que afortunadament no ha acabat sent més que això, un ensurt.

Patri Guijarro ha aconseguit posar les taules al marcador amb un cop de cap des de l'interior de l'àrea petita, però el gol ha estat anul·lat perquè la pilota havia sortit fora prèviament. Aquest era l'avís del que seria l'empat veritable només quatre minuts després, amb un altre cop de cap d'Irene Paredes. La capitana pràcticament no ha celebrat el gol, sinó que va instar les seves companyes a seguir endavant i capgirar el marcador.

Ha estat al 40' quan ha arribat l'anhelada remuntada, gràcies a una centrada de Mapi León que ha rematat Aitana de cap. La migcampista de només 1,61 metres d'alçada s'ha fet gran i s'ha carregat l'equip a l'esquena fins a aconseguir el segon gol.

TRANQUIL·LITAT I MÉS GOLS

La segona meitat ha estat més plàcida per al combinat entrenat per Jorge Vilda. Ja no existia l'ansietat del primer temps, ja que anaven al davant al marcador. Jugaven amb més paciència i amb més cap. Si bé és cert que tan sols anaven un gol al davant i que Finlàndia podia empatar amb un gol, el clatell ha existit la sensació que això pogués passar.

Laia Alexandri ha tingut una de les més clares del partit amb un cop de cap que a prop ha estat de convertir-se en el tercer gol, però Korpela, la portera rival, ha fet una parada de mèrit per evitar el gol. Tot i això, poc ha pogut fer al 74', quan Lucía García ha signat el tercer gol amb un altre cop de cap (i ja n'anaven tres).

La golejada l'ha arrodonit Mariona Caldentey de penal, després que Pikkujamsa enderroqués Carmona a l'interior de l'àrea i la col·legiada assenyalés la pena màxima. En total, quatre gols que manen Espanya "de cap" cap a la primera plaça de la fase de grups d'aquesta Eurocopa.

ALEXIA PUTELLAS, OMNIPRESENT



No és fàcil oblidar-se que la millor jugadora del món s'ha trencat el lligament creuat del genoll a tan sols dos dies de començar l'Eurocopa. No és fàcil per als milions d'aficionats i aficionades... menys ho és per a les seves companyes. És per això que tots els gols han acabat amb dedicatòries cap a ella.



La '14' de la Selecció va ser present en la graderia de l'estadi i no va deixar d'animar i celebrar els gols. Sentida va ser la dedicatòria d'Aitana cap a Alexia, acostant-se cap a ella i assenyalant-la amb totes dues mans. La mestra i el seu aprenent, el tàndem perfecte en el Barça i en la Selecció.



Aquest serà el primer i últim partit que Alexia veurà en directe, ja que viatjarà a Barcelona en els pròxims dies per a operar-se del genoll i començar el seu procés de recuperació.