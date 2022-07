Foto de grup de la selecció espanyola femenina / @SEFutbolFem

El 6 de juliol passat es va inaugurar l' Eurocopa femenina, una de les cites més importants del futbol i que tindrà lloc a Anglaterra fins al proper 31 de juliol, data en què es jugarà la final a Wembley. Espanya partia com un dels rivals a batre gràcies al lideratge de les jugadores del Barça. Jorge Vilda, el seleccionador del combinat espanyol, va citar nou jugadores per a aquest torneig, però fa uns dies va patir un cop duríssim: la lesió del lligament encreuat anterior d' Alexia Putellas. Amb la baixa de la vigent millor jugadora del món... quin paper pot fer la Selecció en aquesta Eurocopa?

LES DUES CARES DE LA MONEDA DE JORGE VILDA

Jorge Vilda està possiblement davant d'un dels reptes més majúsculs de la seva trajectòria. Encarregar-se una selecció sempre és complicat; encarregar-se de la selecció quan és a la carena de l'onada mediàtica, ho és encara més. El tècnic madrileny de 41 anys va agafar les regnes de l'equip el 2015 i en 7 anys no ha aconseguit cap èxit destacable.

Jorge Vilda, el seleccionador espanyol / @SEFutbolFem

A favor seu també cal dir que la selecció espanyola tampoc no venia d'una trajectòria precisament daurada. Prèviament a Vilda, el seleccionador espanyol durant 27 anys va ser Ignacio Quereda, un tècnic a qui se'l recordarà més pels seus escàndols que pels seus èxits esportius (que van ser zero). Quereda va ser destituït del càrrec després de quedar eliminats del Mundial del Canadà el 2015, però la veritable raó per la qual va ser relegat va ser per les presumptes vexacions que feia les futbolistes. Al programa "Romper el Silenci" de Movistar+, van aparèixer una gran quantitat de futbolistes que van ser entrenades per ell i que van exposar els abusos verbals a què es van veure sotmeses.

Per tant, la perspectiva de futur per a Jorge Vilda a l'hora d'agafar les regnes d'aquest equip només podia anar cap amunt. No obstant, només va aconseguir arribar a quarts a l'Eurocopa del 2017 ia vuitens al Mundial del 2019.

Però el futbol femení ha crescut molt des de llavors, gràcies sobretot al paper del Barça. El desenvolupament meteòric que ha tingut els darrers anys (3 finals de Champions en 4 anys, aconseguint la primera el 2021) ha fet que l'alineació blaugrana es repliqui a la selecció espanyola. Sense anar més lluny, la convocatòria per a aquesta Eurocopa era de 9 jugadores del Barça.

Tot i això, el fet d'apostar sempre per les jugadores del Barça ha provocat cert malestar entre els aficionats, que veuen impassibles com Vilda alinea sempre les blaugranes fins i tot per a amistosos i no trenca mai la resta de jugadores. Això afegeix una càrrega de minuts a la ja per si mateixa llarga temporada de les jugadores blaugranes.

LESIÓ D'ALEXIA PUTELLAS I JENNIFER BELL

Aquesta progressió meteòrica del futbol femení espanyol col·locava la Selecció com una de les favorites per guanyar aquest torneig. Tot i això, les lesions de dues de les seves millors jugadores han debilitat greument la moral del grup. Jennifer Hermoso, la màxima golejadora del Barça i recent fitxatge del Pachuca mexicà , va ser desconvocada per un esquinç al genoll. Hermoso va aconseguir aconseguir la segona posició a l'edició de la Pilota d'Or 2021, per la qual cosa la seva baixa era més que sensible.

Però si ja era complicat quedar-se sense una de les millors davanteres del món, la garrotada més gran arribaria dies després amb la lesió d' Alexia Putellas. La capitana del Barça i guanyadora de la Pilota d'Or 2021 es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i estarà apartada dels terrenys de joc aproximadament vuit mesos, segons els pronòstics més optimistes.

Alexia era la saviesa al camp, la que aportava llum quan els partits s'encallaven i es posaven més foscos. En definitiva, era la millor. Tot i això, la selecció espanyola haurà d'estirar altres talents al centre del camp, com és el cas d'Aitana Bonmatí o Patri Guijarro, dos pilars fonamentals d'aquesta selecció.

JUGAR AMB LES EXPECTATIVES

Les jugadores hauran de vèncer un doble enemic: els rivals i les expectatives. Jugar amb el cartell de "favoretes" a l'esquena no és del tot fàcil. No ho era estant Alexia i Jennifer, i menys ho serà ara sense. És més fàcil jugar sent "les ventafocs" del grup (en el sentit que ningú n'espera res).

Ara com ara, la Selecció debutarà aquest divendres a les 18:00 hores davant Finlàndia . La fase de grups la completen Dinamarca i Alemanya. En total, tres equips molt durs amb què Espanya ho haurà de donar tot per seguir endavant a l'Eurocopa amb una meta: ser a la final de Wembley el proper 31 de juliol.